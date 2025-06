Política Derrubada de veto que encarece a conta de luz provoca crise entre ministérios de Lula

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

De um total de 24 vetos de Lula tratando do setor energético, oito foram colocados em votação e todos derrubados. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no setor de energia, que deve ter como consequência o aumento das contas de luz, abriu uma divergência entre os ministros palacianos, de Minas e Energia e a equipe política do governo. Nos bastidores, os auxiliares do presidente se desentenderam sobre o acordo que deu aval para que os vetos presidenciais fossem derrubados no Congresso.

Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) não concordam com o acordo que foi selado pela ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais. Procurados, os três ministros não quiseram se manifestar.

De um total de 24 vetos de Lula tratando do setor energético, oito foram colocados em votação e todos derrubados. Os 16 demais tiveram a votação adiada. Todos os três líderes do governo no Parlamento: Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e José Guimarães (PT-CE) foram favoráveis à derrubada dos vetos de Lula. Como mostrou o Estadão, o PT deu mais votos do que a oposição para a rejeição da decisão do presidente.

Nas redes sociais, políticos do PT estão sendo cobrados pela votação, que atendeu a lobby de setores econômicos e que terá como resultado um aumento de 3,5% nas contas de luz, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace).

Na última quinta-feira (19), a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que comanda articulação política do governo, publicou uma nota nas redes sociais informando que houve acordo para a derrubada dos vetos. Segundo a SRI, o acordo era aceitar apenas a prorrogação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), considerado o “mais barato” dos jabutis, avaliado em R$ 24 bilhões, segundo os cálculos da PSR Energy.

Mas não só este jabuti do Proinfa, e sim todos os sete demais receberam votos favoráveis de governistas no Congresso.

Segundo relatos, até a hora da votação, Rui Costa tentou segurar a apreciação dos vetos, sem êxito. A oferta do governo era aceitar a derrubada do veto do Proinfa mas, em compensação, manter os demais, o que não aconteceu.

A equipe política do Planalto já sabia, desde a véspera, que os políticos do Centrão da Câmara pressionavam para que fossem votados todos os vetos para atender ao lobby do setor privado. O governo cedeu então para uma negociação restrita aos setores de energias renováveis (etanol e biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e energia eólica) – um rombo de R$ 197 bilhões em 25 anos, segundo a Abrace. (Com informações do Estado de S. Paulo)

