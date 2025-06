Notícias Ministro de Lula diz que Tarcísio “humilhou” comunidade árabe ao exibir bandeira de Israel na Marcha para Jesus

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Governador de São Paulo fez gesto durante Marcha para Jesus, na quinta. (Foto: Folhapress)

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), afirmou nessa sexta-feira (20), que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) “humilhou” a comunidade árabe, síria e libanesa do Brasil após se enrolar em uma bandeira de Israel durante a Marcha para Jesus, realizada no dia anterior.

Na avaliação de França, o ato teve conotação política e resultou em desrespeito à expressiva comunidade árabe e muçulmana do estado de São Paulo, cirando especificamente os descendentes de sírios e libaneses.

“O governador de São Paulo humilhou ontem toda a comunidade árabe, síria e libanesa, que são milhões. O Estado de São Paulo é onde mais tem libaneses em todo o mundo. Mais de 10 milhões de pessoas em São Paulo têm origem libanesa, síria ou árabe”, declarou o ministro.

França, que integra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), argumentou que não cabe ao governador se posicionar em conflitos internacionais, reforçando que a neutralidade deveria ser a conduta adequada para uma autoridade estadual.

“Sinceramente, fazer um gesto de humilhação apoiando alguém para poder humilhar esses povos é um erro grave do governador. São Paulo não tem nada a ver com guerra. É um estado da federação, não tem que se meter em conflito de ninguém”, completou.

Gesto para evangélicos

Durante a 33ª Marcha para Jesus, evento realizado na última quinta-feira (19), o governador Tarcísio de Freitas cantou músicas evangélicas, subiu em um trio elétrico e usou uma bandeira de Israel como capa.

“Hoje é o dia da reconciliação. É o dia de louvar, de agradecer, de se humilhar, de orar, de pedir perdão pelos nossos caminhos. E aí, a praga vai embora. O mal se afasta. A gente se reencontra com a prosperidade”, declarou o governador ao público presente na ocasião, cerca de 2 milhões de pessoas.

A recente guerra deflagrada contra o Irã reforçou o apelo de Israel entre evangélicos nesta edição da Marcha para Jesus. Uma profusão de bandeiras do país foram vistas durante o evento. Os evangélicos consideram Israel uma terra santa e sinal de um retorno de Jesus iminente.

O Freitas aproveitou o evento para fazer um discurso com citações bíblicas e anunciar uma lei que torna o Renascer Praise (principal organizadora da Marcha) patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo.

Tarcísio de Freitas é um dos possíveis candidatos da Direita para a corrida eleitoral de 2026. O governador já chegou a receber elogios do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o filho de Bolsonaro e deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro(PL-SP), criticou a candidatura de uma “Direita permitida” representada por Freitas. Com informações da Folha de S. Paulo e outras agências.

2025-06-20