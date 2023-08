Expointer Desafios da agricultura digital serão discutidos durante IV Fórum Agro Inovação na Expointer 2023

Interessados no universo do agro e nas temáticas de economia e inovação podem participar gratuitamente do Fórum Foto: Freepik Foto: Freepik

Com ênfase nas temáticas de inovação, sustentabilidade e mercados, o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro é promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul a fim de fortalecer as conexões do agronegócio e estimular o desenvolvimento do setor. A VI edição do evento será realizada no dia 31 de agosto, na Casa da Rede Pampa na Expointer, a partir das 14h30.

O encontro reúne personalidades de destaque do empresariado gaúcho, autoridades e profissionais-referência no agro. A programação conta com dois painéis com cinco debatedores, cada um com dois blocos de uma hora. A apresentação e mediação do evento será feita pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.



Um dos integrantes do segundo painel é o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística (FEE) Rodrigo Feix. Em sua participação, Feix promete abordar os elementos que garantem a competitividade da agropecuária gaúcha. “Vamos olhar para a economia do agro sobre uma perspectiva de médio prazo, considerando o que nos trouxe até aqui e como as inovações tecnológicas disponíveis hoje podem elevar ainda mais o patamar da produção nos próximos anos”, antecipou.



O pesquisador também vai trazer um olhar para a realidade de quem está na base da cadeira produtiva. “Falaremos sobre os desafios que os agricultores têm enfrentado para se adaptar e ingressar na era da agricultura digital, passando pelas soluções e infraestrutura que o estado pode oferecer”, concluiu.



Interessados no universo do agro e nas temáticas de economia e inovação podem participar gratuitamente do Fórum, que terá a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice Gabriel Souza. Os 70 primeiros inscritos garantem vagas presenciais no encontro. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Fórum. Os demais poderão acompanhar o debate de forma on-line.



O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

