Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Banrisul tem hoje maior carteira de investimentos em agronegócio do Rio Grande do Sul. Foto: Freepik Foto: Freepik Foto: Freepik

A 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro, promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul para reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho, acontece no dia 31 de agosto, quinta-feira, na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30.

Criado em 2022, o prêmio é uma iniciativa conjunta do grupo de comunicação e da instituição financeira para incentivar a expansão do setor. “Nosso objetivo é que essa honraria valorize todos os envolvidos nas diversas cadeias do agronegócio no estado, mostrando também que estamos apostando cada vez mais no setor e que vale muito a pena investir no crescimento desses negócios”, explica Fernando Postal, diretor comercial de distribuição e varejo do Banrisul.



O banco tem hoje a maior carteira de investimentos relacionados ao agronegócio de todo o Rio Grande do Sul. “Gerenciamos mais de 11 bilhões em investimentos. Nos últimos quatro anos, reforçamos muito nossas relações com o setor, e queremos continuar fazendo isso. O Troféu Destaques do Agro é parte importante desse movimento, porque também valoriza a confiança do produtor no Banco”, completa. Postal ainda destaca a importância da Rede Pampa enquanto veículo de comunicação para disseminar informação e conhecimento sobre os avanços do agro. “É essencial que as pessoas falem sobre essas temáticas e vejam a proporção que o agro tem no cenário gaúcho.”, conclui.

Neste ano, a honraria será entregue a seis homenageados que se diferenciaram pelo trabalho e pelos bons resultados na adoção e disseminação de práticas sustentáveis e inovadoras ao longo do ano safra de 2022, em seis categorias que contemplam desde a produção de base até os esforços de pesquisa.

O Troféu Destaques do Agro, fruto da parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, conta ainda com o apoio da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

