Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Chamada pública é destinada aos oito ecossistemas regionais de inovação do Estado Foto: Gustavo Mansur/Secom Chamada pública é destinada aos oito ecossistemas regionais de inovação do Estado Foto: Gustavo Mansur/Secom

Um edital de R$ 2,5 milhões para apoiar projetos estratégicos de inovação no agronegócio do Rio Grande do Sul foi lançado pela Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), nesta segunda-feira (28), no palco do RS Innovation Agro na 46ª Expointer.

Os recursos do Inova Agro 5/2023 visam ao fomento de soluções nas áreas de irrigação, descarbonização, aumento de eficiência de produção e transição energética, que envolvam parcerias entre universidades e, no mínimo, uma empresa, bem como entidades da sociedade civil organizada e órgãos públicos.

Com aplicação de R$ 100 mil a R$ 312,5 mil por projeto, distribuídos nos oito ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul, o objetivo da chamada pública é estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras que envolvam os desafios atuais do agronegócio. A titular da Sict, Simone Stülp, conduziu a apresentação do edital.

“Nós somos um Estado só e temos que crescer juntos. Por isso, a divisão em oito ecossistemas e esse impulsionamento a cada um”, explicou Stülp. “O objetivo de cada um desses editais é transformar o conhecimento produzido em nosso Estado em oportunidades efetivas, que gerem PIB [Produto Interno Bruto] e melhorias no dia a dia das pessoas, olhando para os desafios que enfrentamos e para nossas potencialidades dentro de cada ecossistema.” A secretária adiantou que deverá haver o lançamento de outros editais no Inova Agro com foco em uma temática específica.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou do lançamento e salientou a importância do edital na valorização da produção de conhecimento tecnológico e científico do Rio Grande do Sul, o que une a quádrupla hélice da inovação (governo, empresas, universidades e sociedade civil organizada).

“Nós recriamos a Secretaria de Inovação, em 2019, com essa denominação, por entendermos que precisamos ter uma estrutura que especificamente pense como fomentar a inovação. Disponibilizamos recursos para impulsionar o que os nossos ecossistemas já produzem”, ressaltou.

Os projetos voltados à irrigação são focados na prática de manejo agrícola destinada a fornecer água de forma artificial de acordo com as necessidades das práticas agrossilvopastoris. Em relação aos projetos de descarbonização, serão selecionadas iniciativas que visem à redução da emissão de carbono na atmosfera, principalmente por meio da substituição de combustíveis fósseis por tecnologias limpas ou renováveis.

O aumento da eficiência de produção será fomentado com soluções voltadas para o aumento da produtividade por meio do uso mais eficiente de recursos hídricos, energéticos, insumos, da terra, ou outros vinculados ao agronegócio nos diferentes elos da cadeia de valor. Por fim, a transição energética refere-se a qualquer ação tomada com o objetivo de auxiliar na alteração da matriz energética de um negócio para fontes de energia renováveis ou limpas.

O prazo de submissão de propostas vai até 12 de outubro, com divulgação dos resultados finais prevista até 16 de novembro. Mais informações podem ser conferidas no site da Sict.

