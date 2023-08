Inter Zagueiro do Inter é dúvida para o confronto contra o Bolívar pela Libertadores da América

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

O jogador será reavaliado nas próximas horas para saber se tem ou não condições de jogo

O Inter pode ter problemas na partida contra o Bolívar pela Libertadores nesta terça-feira (29), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O zagueiro Vitão sentiu um desconforto na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico para ver se tem condições de atuar na partida de volta das quartas de final.

O defensor iniciou no banco de reservas no sábado à noite, mas entrou aos 15 minutos da etapa final no lugar de Hugo Mallo. Aos 39, caiu com dores na coxa direita e, como o clube gaúcho já havia realizado as cinco substituições, o time precisou terminar a partida com um jogador a menos.

Em entrevista após a partida, o auxiliar Lucho González, que substituiu o suspenso Eduardo Coudet, não deu detalhes sobre a situação do zagueiro, mas confirmou que ele será reavaliado.

Caso seja vetado, o técnico Eduardo Coudet terá que decidir entre Igor Gomes e Nico Hernández. Neste caso, Gabriel Mercado atuaria no lado direito da dupla de zaga.

