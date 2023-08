Grêmio Grêmio terá desfalques contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho terá pelo menos três desfalques confirmados Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho terá pelo menos três desfalques confirmados (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para a partida do Grêmio contra o Cuiabá pelo Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi terá pelo menos três desfalques. O goleiro Gabriel Grando e os laterais Cuiabano e Fábio receberam o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro.

Os três atletas estavam na lista de pendurados. O lateral Cuiabano recebeu o cartão amarelo no segundo tempo, depois de cometer falta em Palacios. Nos últimos minutos da partida, Grando foi punido por cera. Já Fábio recebeu cartão no banco de reservas.

Contra o Cuiabá pode ocorrer estreia de jogador. Já que Grando, goleiro titular, está suspenso, Caíque e Felipe Scheibig são as alternativas à disposição do treinador gremista. Ambos não estrearam no time profissional ainda. Já na lateral esquerda, Reinaldo retoma o posto no time titular.

Na defesa, após jogar contra o Cruzeiro, Geromel ainda é dúvida para o jogo contra o Cuiabá. O defensor acabou sentindo dores e foi substituído aos 46 do primeiro tempo. O zagueiro de 37 anos deve passar por exames de imagem nesta segunda-feira para saber se há ou não há lesão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-tera-desfalques-contra-o-cuiaba-pelo-brasileirao/

Grêmio terá desfalques contra o Cuiabá pelo Brasileirão

2023-08-28