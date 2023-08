Acontece Desafios e novas tecnologias nas telecomunicações: confira a programação do Link ISP 2023

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Cerca de 80 expositores e 50 palestrantes participarão do evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (24), em Gramado (RS), o Link ISP 2023, congresso do setor de internet e telecomunicações promovido pela Associação dos Provedores de Serviços e Informações da Internet (InternetSul). Em dois dias de programação, serão abordados conteúdos e inovações relacionados à tecnologia e empreendedorismo, com a presença de mais de 80 expositores.

Cerca de 50 palestrantes também enriquecerão o evento, entre eles o conselheiro da Procergs S/A e advisor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) para inovação e tecnologia, Alsones Balestrin; o diretor de projetos no GE, Cristiano Müller; o especialista em vendas e empreendedorismo Pedro Superti; o professor e palestrante Clérice Rodrigo de Moura; o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret; a proprietária da Abreu Fattori Advocacia, Andrea Rebechi de Abreu Fattori; o CEO da Bitcom Internet, Fabiano André Vergani; o consultor de estratégia Leandro Quintão; o palestrante em treinamento e consultorias Lúdio Porto Alegre; o proprietário da PROISP, Rogério Couto, e muitos outros profissionais de destaque que abordarão temas cruciais para o segmento.

Em um espaço de 2.400m², com uma arena central e zonas de interesse cuidadosamente distribuídas, os participantes terão a oportunidade de imergir nessas discussões estimulantes e explorar novas oportunidades de negócios.

O Link ISP 2023 busca se tornar um marco no calendário tecnológico, promovendo colaboração, aprendizado e crescimento em meio a um cenário tão dinâmico e desafiador.

