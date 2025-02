Colunistas Desaparecidos

Por Leandro Mazzini | 19 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em uma situação preocupante, o número de desaparecidos no País vem aumentando gradativamente nos últimos cinco anos. Em 2024 foram registrados 78.322, com destaque para o mês de novembro com quase 7.000 casos. Desse montante, 21.808 são menores de 17 anos – o que aumenta as suspeitas para casos de tráfico internacional de crianças e órgãos. No parâmetro geral, o Estado de São Paulo lidera o ranking com 18.231 ocorrências. Dados do Ministério da Justiça (MJ) também apontam que o maior percentual de vítimas, em sua maioria, são homens e maiores de 18 anos. No ano passado a média de desaparecidos por dia atingiu a marca de 214 pessoas. Do montante de desaparecidos, 51.820 foram localizados. Nos anos anteriores foram notificados 77.950 em 2023, 76.550 em 2022, 67.190 em 2021 e 63.072 em 2020. Os dados foram levantados no Sinesp-VDE, painel estatístico do MJ.

Carestia

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou requerimento na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para que seja realizada audiência pública para discutir “por que a sua conta de luz está cara?”. O deputado listou 13 autoridades governamentais e acadêmicas para destrinchar o que há por trás da carestia da energia elétrica.

Cadáveres no exterior

Enquanto esperneia por conta da forma como os EUA deporta imigrantes ilegais – algemados – o Itamaraty trabalha para impedir a aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei que trata da gratuidade do traslado de cadáveres de brasileiros, reconhecidamente pobres, falecidos no exterior.

Desnutrição indígena

Desde a inauguração, em 2023, do Centro de Operação de Emergências (COE) no território indígena Yanomami – a maior reserva do Brasil – houve uma redução expressiva de 68% dos óbitos por desnutrição no 1º semestre de 2024 comparado ao ano anterior. Das 6.084 crianças menores de cinco anos, 4.066 passaram a ser acompanhadas, o que possibilitou a intervenção e tratamento precoce.

Brasileiros afora

Estados Unidos (2 milhões), Portugal (500 mil) e Paraguai (360 mil) concentravam, até 2023, as maiores comunidades de brasileiros no exterior, segundo o documento “Comunidades Brasileiras no Exterior” divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Nesse mesmo ano foram contabilizados mais de 4,9 milhões de brasileiros vivendo fora do País.

Genro comissionado

Genro do ex-jogador e senador Romário (PL-RJ), Ricardo Luiz Meireles, esposo da primogênita Mônica, ganha cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Meireles, que já foi assessor do ex-jogador, é proibido de entrar em território americano por ter sido preso nos EUA sob acusações de falsificação, uso fraudulento de cartões, resistência à prisão e posse de drogas.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

