Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

A advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy sumiu no dia 29 de fevereiro deste ano. (Foto: Reprodução)

A linha de investigação da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis e da 105ª DP (Petrópolis), no Rio de Janeiro, aponta para suspeitas de que a advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, que sumiu no dia 29 de fevereiro deste ano naquele município da Região Serrana, foi assassinada pelos bandidos que a levaram e teve seu cadáver ocultado. A afirmação é do Ministério Púbico do Rio (MPRJ).

– Quem são os suspeitos do desaparecimento da advogada? Quatro suspeitos do desaparecimento de Anica estão presos. Entre eles, Lourival Correa Netto Fatiga. Amigo da família, ele é apontado pelo MP como mentor do crime. Ele nega qualquer envolvimento no sumiço da advogada.

– O que aconteceu com a advogada desaparecida? O mistério em torno do desaparecimento de Anic começou quando ela deixou a casa da filha, em Petrópolis, para ir a um médico na mesma cidade. Depois, foi a um shopping, onde chegou por volta das 11h30. Usando um colete jeans e um vestido bege e amarelo, a advogada e estudante de Psicologia estacionou seu carro, saltou do veículo e deixou o local a pé. A cena foi flagrada parcialmente por câmeras de segurança e é o último registro conhecido de Anic.

– Aviso de desaparecimento por mensagem de celular: Marido da advogada, o professor Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos — herdeiro do empresário José de Souza Herdy, fundador de um complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense —, soube do desaparecimento da pior forma possível. Mais de sete horas depois de ela ter sido vista pela última vez, uma pessoa enviou uma mensagem de texto para o telefone dele. O responsável pelo comunicado alegava que a vítima estava em seu poder e dizia que a polícia não poderia ser avisada.

A partir daquele momento, por vários dias foram feitos consecutivos contatos da mesma forma. Num deles, um homem pediu uma quantia em bitcoins para que ela pudesse retornar ao lar. Nesta ocasião, Lourival teria interagido com o suspeito por supostamente entender sobre criptomoedas.

– Como a advogada conheceu o marido? Anic e Benjamim estão juntos há 20 anos. Os dois se conheceram na Unigranrio, época em que ela trabalhava como secretária na universidade. Quando o casal se apaixonou e resolveu se casar, ela já era mãe de um menino, fruto de um relacionamento anterior. Por sua vez, ele era pai de quatro filhos que nasceram de outra união. Junto, o casal teve mais uma filha. A advogada é descrita por quem a conhece como uma mulher que gosta de viajar, comprar roupas e de pescar, além de ter paixão por animais.

– Carro de 500 mil e 950 celulares: A família pagou a quantia exigida para a liberação de Anic. Segundo a denúncia a Promotoria de Investigação Penal de Petrópolis, no dia seguinte ao pagamento os quatro suspeitos presos compraram um veículo de luxo no valor de R$ 500 mil, uma motocicleta e 950 telefones celulares. A compra do carro, ainda conforme o MP, foi feita em dinheiro.

Apesar de a exigência feita pelos suspeitos ter sido atendida pela família da advogada, ela não retornou para casa. O quatro estão atrás das grades e tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Petrópolis.

– Ajuda de amante e dos filhos: Apontado pelos investigadores como peça-chave no desaparecimento, Lourival Correa Netto Fatiga se aproximou de Anic e Benjamim há cerca de três anos. Ele, que tinha acesso à rotina da casa onde a vítima e o marido moram, em Teresópolis, também na Região Serrana, teria se apresentado aos dois como sendo um policial federal.

Os promotores afirmam que Lourival conquistou a confiança da família de imediato. Ele passou a realizar a segurança pessoal de seus integrantes, além de ter acesso irrestrito a cartões de crédito e às respectivas senhas, afirmou o MP. Lourival chegou, também, a acompanhar Anic e Benjamim em algumas viagens.

De acordo com o MP, Lourival “arquitetou o plano criminoso”. Para a execução do crime, afirma a denúncia, ele contou com a ajuda dos filhos e de uma mulher, com quem mantinha relacionamento amoroso.

– O que dizem os advogados? Procurado, o advogado João Vitor Ramos, que defende os interesses de Herdy e da esposa, disse, em nota, que a família está com medo e que mudou a rotina desde que ela despareceu.

“Como é possível imaginar, a família está extremamente abalada. Todos estão muito arrasados, sofrendo pela ausência de Anic. São praticamente três meses sem notícias a respeito dela, e a cada dia que passa a dor da família é ampliada pela preocupação sobre o que pode ter acontecido com Anic. Além dessa angústia, estão receosos e com medo, pois, da forma como o desaparecimento ocorreu, o marido e os filhos não sabem o que esperar das pessoas envolvidas. Têm medo do que elas são capazes de fazer”, diz um trecho do comunicado.

Também procurado, o advogado Paulo Vinícius Tostes, que defende Lourival Correa Netto Fatiga, divulgou nota informando ainda não ter sido formalmente notificado da acusação contra seu cliente em processo que tramita em sigilo de Justiça. Ele alegou ainda que a defesa acredita que “irá comprovar que a acusação se deu de forma açodada e que os verdadeiros eventos não foram apurados”. As informações são do jornal O Globo.

