Brasil Descarte de vacinas vencidas contra a covid causa prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres públicos

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Só no Rio Grande do Sul 500 mil doses nem chegaram a ser distribuídas aos municípios. (Foto: Reprodução da TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quantidade de vacinas contra a covid descartadas por falta de uso representou um prejuízo de R$ 2 bilhões aos cofres públicos desde o início da pandemia. As vacinas vencidas são retiradas da refrigeração, acomodadas em tonéis e levadas para uma empresa que faz o descarte. O destino final destes imunizantes é o aterro sanitário.

Só no Rio Grande do Sul 500 mil doses nem chegaram a ser distribuídas aos municípios. Um prejuízo de R$ 500 mil.

“Isso com certeza poderia abastecer uma cidade de pequeno porte. E campanhas foram feitas, carro de som na rua, redes sociais, vereadores, a sociedade, mas mesmo assim as pessoas não vieram se vacinar. Muitas não queriam, não acreditavam”, conta o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues.

Uma combinação de fatores provocou o descarte no Estado. “A gente recebeu um quantitativo maior do Ministério da Saúde e devido a esse quantitativo também tem uma data de validade muito próxima, pouco mais de 30 dias. E a falta de adesão da população com relação à vacinação levou consequentemente a possibilidade da gente ter que descartar um grande quantitativo de doses”, diz a diretora do Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, Tani Ranieri.

Em todo o Brasil, o número dos descartes vem aumentando a cada ano. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, primeiro ano da vacinação contra a Covid, foram quase 2 milhões de doses. Em 2022, quase 10 milhões. E só nos primeiros dois meses de 2023, já são mais de 27 milhões de doses desperdiçadas.

A atual gestão do Ministério da Saúde diz que quando assumiu a pasta, no início do ano, encontrou 27 milhões de doses sem tempo hábil para distribuição e uso. Nos próximos seis meses, mais 20 milhões de doses irão vencer. Por isso, a pasta vem discutindo com secretários estaduais e municipais de saúde em busca de estratégias para evitar novos desperdícios.

“Todas as ações de vacinação para terem sucesso, elas precisam de uma pactuação com estados e municípios, que é efetivamente onde a vacinação ocorre. Nosso movimento nacional pela vacinação vai ocorrer pelo ano todo. A gente vai ações na escola, vamos ter ações também em pontos de concentração de pessoas, pra que a gente facilite o acesso à vacina e pra que a gente evite o desperdício disso”, diz a secretária de Vigilância em Saúde do MS, Ethel Maciel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/descarte-de-vacinas-vencidas-contra-a-covid-causam-prejuizo-de-2-bilhoes-de-reais-aos-cofres-publicos/

Descarte de vacinas vencidas contra a covid causa prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres públicos