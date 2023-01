Porto Alegre Descida da Borges abre o Carnaval 2023 de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

As três escolas de samba campeãs de 2022 fizeram as suas apresentações para um grande público Foto: Pedro Piegas/PMPA As três escolas de samba campeãs de 2022 fizeram as suas apresentações para um grande público. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Descida da Borges marcou a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (27). Em um palco montado na avenida Borges de Medeiros, entre o Largo Glênio Peres e a Praça Montevidéu, as três escolas de samba campeãs de 2022 fizeram as suas apresentações para um grande público que lotou a área ao redor do Paço Municipal, no Centro Histórico. Foram quatro horas de samba e alegria.

O prefeito em exercício, Ricardo Gomes, entregou a chave da cidade para a Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Pablo Japa; a rainha Virgínia Rosa (Filhos de Maria) e a princesa Andrieli Paré Brum (União da Vila do IAPI).

“A prefeitura está trabalhando junto às ligas para que o Carnaval de 2023 represente um novo marco dessa grande festa popular do nosso país. O prefeito Sebastião Melo e a equipe da prefeitura têm trabalhado, com o apoio das escolas e das ligas, para construir um grande carnaval”, afirma Gomes.

Experiência e retomada

O secretário municipal da Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, diz que o evento representa uma experiência inédita em direção à retomada do melhor Carnaval de Porto Alegre. “Esta é a maior manifestação cultural. A prefeitura está atuando para qualificar a estrutura do evento e fazer com que este seja um carnaval para ficar na história”, ressalta ele.

Esse ano, a tradicional descida dos carnavalescos pela avenida Borges de Medeiros não pôde ser realizada devido às obras de revitalização e urbanização do Quadrilátero Central. O trânsito nas imediações foi alterado desde o início da manhã. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientou os motoristas.

No palco, teve apresentação das escolas Grêmio Recreativo Entidade Social Beneficente Cultural Escola de Samba Filhos de Maria (campeã série Bronze); Realeza (campeã série Prata) e Imperadores do Samba (campeã série Ouro).

Participaram do evento os presidentes das duas ligas carnavalescas de Porto Alegre, Maurício Nunes Santos, da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, e Kelly Ramos, da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre.

Programação do Carnaval 2023

Sambas-enredo – 10 e 11 de fevereiro será realizada a Mostra do Samba com os sambas-enredo das escolas. O evento acontece entre 20h e 1h, na quadra da Escola Imperatriz Dona Leopoldina (Estrada Martim Félix Berta, 38 – Rubem Berta).

Desfiles – 3 e 4 de março ocorrerão os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco.

Carnaval Descentralizado – 18 de março na Esplanada da Restinga, às 16h.

Recursos – Por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, a prefeitura repassou R$ 2,286 milhões para as escolas de samba dos grupos Ouro, Prata, Bronze e tribos. Os recursos são do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte) e de emendas parlamentares.

