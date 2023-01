Ciência Descobertos 2 planetas similares à Terra no mesmo sistema

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Astros estão a 100 anos-luz de distância. (Foto: Reprodução)

Cientistas descobriram um novo planeta similar à Terra no sistema ao redor da estrela TOI700, o segundo com as mesmas características na mesma região. Essa é uma das raras descobertas em que dois astros do tipo são achados juntos.

O novo planeta, chamado de TOI70e, está a 100 anos-luz da Terra e fica na chamada “zona habitável”, ou seja, em uma região em que é possível a existência de água líquida na superfície.

O astro tem cerca de 95% do tamanho total da Terra, mas o que torna a descoberta única é o fato de existirem dois planetas do tipo ao redor da estrela anã branca.

A descoberta foi publicada na “Astrophysical Journal Letters” e foi feita com a ajuda do telescópio espacial Tess também com a ajuda de astrônomos italianos do Observatório de Campo Catino, além do Observatório El Sauce, no Chile, e da Nasa.

Liderando o estudo estava Emily Gilbert, do Laboratório de Propulsão de Jatos da Nasa, e contou com a participação dos italianos Giovanni Isopi, Franco Mallia e Aldo Zapparata, que trabalharam na verificação de “falsos positivos” nos dados coletados.

Gilbert ainda informou que a descoberta será objeto de estudo no futuro do telescópio James Webb, o mais avançado até hoje a estar no Espaço, que ajudará a determinar a composição e verificar a eventual presença de atmosfera.

Pedra preciosa

A agência dos Estados Unidos responsável por programas de exploração espacial – encontrou uma raridade em Marte. O “astromóvel” Curiosity descobriu em uma de suas investigações da cratera Gale do planeta vermelho uma pedra preciosa encontrada somente em dois lugares no planeta Terra: a opala.

Apesar da descoberta não ser água propriamente dita, o mineral é composto por cerca de 20% de H2O. Quando a pedra preciosa é submetida ao calor e moída, ela pode liberar a água retida em seu interior e a presença dela em Marte é importante pois representa um avanço na possibilidade de investidas humanas no planeta.

Na Terra, a opala pode ser encontrada em apenas dois lugares: na Austrália e no Brasil. Em solo brasileiro o mineral está na cidade de Pedro II, no Piauí, a cerca de 200km de Teresina. De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, no município nordestino somente 10% da opala foi explorada e, apesar de ser um baixo percentual, as dez minas em atividade que extraem a pedra já movimentaram milhões de reais.

A primeira pedra de opala descoberta no Brasil foi em 1969 e chamou atenção pela beleza colorida, que contém todas as tonalidades presentes no arco-íris. Desde então, garimpos se formaram na região para procurarem pela preciosidade.

