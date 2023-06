Brasil “Desconto para compra de carros pode durar só um mês”, diz Lula; prazo era de quatro meses, mas corrida às concessionárias pode fazer com que recursos acabem antes

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

A declaração foi dada durante transmissão ao vivo pelas redes sociais da presidência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou estimativa feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) acerca do programa de desconto para compras de carros novos lançados pelo governo federal.

Conforme a Anfavea, o programa pode durar apenas um mês.

“Então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo uma notícia hoje que, já vai durar um mês e vai acabar o programa”, disse Lula.

A declaração do petista foi dada durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da presidência da República. O evento foi chamado de “Conversa com o Presidente”.

O plano prevê desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros no preço dos veículos de até R$ 120 mil. O máximo desconto, acontece para carros que cumprirem os critérios social, de preservação do meio ambiente e de densidade industrial. Além disso, o programa apresenta subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus.

No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Sendo distribuídos assim:

– R$ 500 milhões para automóveis

– R$ 700 milhões para caminhões

– R$ 300 milhões para vans e ônibus

– Quando atingir o R$ 1,5 bilhão, o programa será encerrado.

O barateamento de carros é um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua equipe econômica. Ele já havia dito, no início de maio, que considerava os preços muito altos no País.

As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.

As empresas do setor que aplicarem o desconto na venda ao consumidor receberão um crédito tributário.

Caminhões e ônibus

Para caminhões e ônibus, o funcionamento é o seguinte:

– ter ou comprar um caminhão licenciado com mais de 20 anos de fabricação;

– encaminhar o caminhão para a reciclagem. É preciso apresentar a documentação na hora da compra do novo.

Os descontos totais vão de R$ 33,6 mil até R$ 99,4 mil. Quanto maior o preço do veículo que deseja comprar, maior é o desconto. Esse desconto para a compra de caminhões e ônibus valerá exclusivamente para pessoas físicas nas primeiras duas semanas de programa.

Na semana passada, a Anfavea estimou que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis e comerciais leves deverão usufruir dos descontos, antes do esgotamento dos créditos tributários disponibilizados pelo Ministério da Fazenda.

“Isso deverá ocorrer em pouco mais de um mês, ou seja, bem antes dos 4 meses de prazo estipulado pela MP 1175”, informou a Anfavea, em nota.

2023-06-13