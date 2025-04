Saúde Descubra se transplantes capilares valem a pena quando realizados em mulheres

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 30% das mulheres adultas apresentam algum grau de calvície. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O transplante capilar é um dos tratamentos mais procurados por quem tem calvície, já que ele permite a restauração até mesmo das áreas completamente calvas, levando ao resgate da autoestima e autoconfiança que podem estar muito abaladas pela falta dos cabelos.

É um procedimento muito seguro, com resultados duradouros e satisfatórios. E, apesar de ser muito popular entre os homens, poucas mulheres que sofrem com calvície feminina sabem que também podem realizar o procedimento.

Por isso, se você, mulher, já foi diagnosticada com alopecia androgenética (alopecia de padrão feminino) ou está preocupada com a rarefação dos cabelos, acompanhe a leitura desse artigo para descobrir se o transplante capilar na mulher vale a pena, bem como outras informações importantes sobre o procedimento.

Calvície feminina

A calvície, além de afetar os homens, também pode afetar as mulheres. Cerca de 30% das mulheres adultas apresentam algum grau de calvície.

Na mulher, a condição, também conhecida como alopecia androgenética feminina ou alopecia de padrão feminino, apresenta algumas particularidades em relação à calvície masculina.

Quando pensamos em calvície nos homens, um dos primeiros sinais que caracterizam esta condição é o surgimento das famosas “entradas”. Contudo, no caso da calvície feminina, é possível observar uma rarefação mais difusa dos cabelos, principalmente na região superior do couro cabeludo.

Muitas vezes, a mulher percebe a rarefação ao dividir o cabelo ao meio, o que deixa a área de divisão mais aparente e o couro cabeludo mais evidente.

Além disso, é possível perceber um menor volume de cabelos ao amarrá-los para trás, notando-se, inclusive, a necessidade de dar mais voltas no elástico para fazer o penteado.

Muitas vezes, essa condição se desenvolve de maneira lenta e gradual. Por isso, algumas mulheres só buscam ajuda e orientação médica quando apresentam uma perda muito intensa de cabelo. Quando a mulher consegue observar o couro cabeludo por entre os fios, ela já perdeu, provavelmente, mais da metade do volume de cabelo.

Além destes pontos que mencionei acima, é importante ressaltar que no caso de calvície feminina, a mulher não perde todos os fios de cabelo como é comum na alopecia masculina. Nas mulheres, uma característica marcante é o afinamento dos fios.

Por isso, é essencial que você fique atenta ao afinamento do cabelo e busque tratamento médico adequado assim que surgirem os primeiros sinais para que este processo não evolua ao longo do tempo.

Benefícios

Antes de tudo, é importante destacar que, assim como o homem, a mulher também pode ser submetida ao transplante de cabelo.

A técnica é a mesma utilizada nos homens. Assim, as unidades foliculares (estruturas que contêm as raízes dos cabelos) são retiradas da área doadora (geralmente região da nuca e lateral do couro cabeludo) e posteriormente são posicionadas na região que precisa ser tratada.

— 3 pontos para ter bons resultados com o transplante capilar na mulher:

* Qualidade da área doadora

O primeiro ponto para o sucesso do transplante capilar na mulher é a qualidade da área doadora, pois durante o procedimento transferimos folículos de uma área de boa densidade (geralmente nuca ou laterais do couro cabeludo) para uma área rarefeita (normalmente a região da frente ou da coroa), realizando uma “migração” dos cabelos.

Mas, diferente do homem, é comum que a mulher apresente sinais de rarefação ou afinamento capilar nas áreas que são tradicionalmente doadoras. Se não houver uma boa área doadora, não poderemos atingir um resultado satisfatório com a cirurgia.

Por isso, uma avaliação detalhada da área doadora é fundamental para uma programação cirúrgica adequada.

* Finalidade do transplante capilar

O segundo ponto que é válido ressaltar é que o transplante capilar não é um método eficiente para aumento de volume dos cabelos. A cirurgia não cria novos fios, apenas redistribui os cabelos entre as áreas doadoras e receptoras. Ao final da cirurgia o paciente terá a mesma quantidade de cabelo que tinha antes do procedimento.

Deste modo, se o seu objetivo é ganhar volume de cabelo, alguns tratamentos clínicos podem ajudar você a ter melhores resultados, visto que a finalidade do transplante capilar é redistribuir as unidades foliculares para fazer uma cobertura mais homogênea do couro cabeludo.

* Diagnóstico

O terceiro ponto está relacionado à importância do diagnóstico correto, porque em especial nas mulheres, alguns problemas são mais comuns e difíceis de identificar, podendo contraindicar a realização do transplante capilar.

Pacientes que estão sofrendo com Alopecia Areata, Eflúvio Telógeno ou Alopecia Frontal Fibrosante não são boas candidatas à cirurgia.

Quanto às diferentes técnicas cirúrgicas, é válido ressaltar que todas elas podem oferecer um bom resultado cirúrgico. Tanto a FUE como a FUT oferecerão ótimos resultados se a indicação for precisa e a técnica for executada corretamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/descubra-se-transplante-capilar-em-mulheres-vale-a-pena/

Descubra se transplantes capilares valem a pena quando realizados em mulheres

2025-04-12