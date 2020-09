Brasil Desde o começo da pandemia, o coronavírus já infectou 13 dos 27 governadores brasileiros

8 de setembro de 2020

Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, tornou-se nesta terça-feira o caso mais recente. (Foto: EBC)

Desde o início da pandemia no País, na última semana de fevereiro, 13 dos 27 governadores brasileiros foram infectados pelo coronavírus. O mais recente é Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, que recebeu teste positivo na tarde desta terça-feira (8), após apresentar sintomas como coriza e tosse. Ele pretende despachar normalmente, à distância, durante o período de isolamento.

“Em companhia de um amigo que testou positivo, o chefe do Executivo se submeteu ao exame e deve passar por uma bateria de exames nesta quarta-feira”, informou por meio de nota o governo local. Ibaneis, de 49 anos, pertence ao grupo de risco para a doença, por ser obeso. A primeira-dama, Mayara Noronha, também será testada.

Confira, a seguir, quem são os outros 12 governadores que entraram para a estatística nacional da Covid ao longo desses mais de seis meses. A lista está ordenada por Estado, em ordem alfabética.

Alagoas

Renan Filho (MDB) anunciou em 25 de abril o diagnóstico positivo para o coronavírus. Ele se tratou em casa e, no dia 7 de maio, anunciou estar curado da doença.

Amazonas

Wilson Lima (PSC) recebeu a confirmação de contágio em agosto. No dia 13 do mês passado, por meio de nota divulgada em 13 de agosto, a Secretaria de Comunicação amazonense informou que ele permanecia em isolamento, mas sem sintomas.

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) informou em 25 de maio que estava com a doença. A primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, também foi diagnosticada e ambos cumpriram a quarentena em sua residência.

Mato Grosso

Mauro Mendes (DEM) revelou ter a doença em 4 de junho. Ele não apresentou sintomas e cumpriu o isolamento em casa.

Pará

Helder Barbalho (MDB) comunicou em 14 de abril ter sido infectado. No final de abril, anunciou estar curado.

Pernambuco

Paulo Câmara (PSB) informou estar com coronavírus em 18 de maio. A exemplo de outros colegas, a recuperação ocorreu por meio de quarentena doméstica.

Rio de Janeiro

Recentemente afastado do cargo pelo STF (Supremo Tribunal Federal) devido a processo de impeachment por corrupção, Wilson Witzel (PSC) anunciou em 14 de abril ter recebido teste positivo para Covid. A primeira-dama Helena Witzel também teve foi infectada. A recuperação foi confirmada em maio.

Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB) usou as redes sociais no dia 24 de julho anunciou que um teste RT-PCR resultou em diagnóstico positivo. Ele apresentou sintomas leves, cancelou sua agenda e que fez o isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas, sem deixar de trabalhar por meio da internet e telefone.

Roraima

Antonio Denarium (sem partido) anunciou em 18 de maio ter a doença. Ele ficou isolado em casa. Em 31 de maio, divulgou ter sido curado.

Santa Catarina

Carlos Moisés (PSL) testou positivo para o novo coronavírus no dia 30 de junho. Ele fez o anúncio público no dia seguinte, 1º de julho. O exame foi feito depois que Moisés apresentou sintomas como tosse, dor de garganta, dor de cabeça, e febre baixa.

São Paulo

João Doria afirmou no dia 12 de julho ter recebido teste positivo para Covid. Ele se recuperou em casa.

Sergipe

Belivaldo Chagas (PSD) informou, no dia 15 de julho, que recebeu exame positivo para Covid-19. Ele afirmou que não estava sentindo sintomas da doença e que ficaria em isolamento domiciliar, seguindo as orientações médicas.

