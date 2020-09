Bem-Estar Estudo com vacina de Oxford é suspenso no Reino Unido após “efeito adverso grave” em paciente

O Brasil é um dos países que participam da pesquisa. Foto: Reprodução

Os testes para vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca foram suspensos temporariamente no Reino Unido após a verificação de um “efeito adverso grave” em um dos voluntários, de acordo com o site de medicina e saúde “Stat News”. O Brasil é um dos países que participam da pesquisa. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8).

A vacina agora interrompida é a aposta do Ministério da Saúde para a imunização dos brasileiros. O governo prevê desembolsar R$ 1,9 bilhão nesta vacina, sendo R$ 1,3 bilhão para pagamentos à AstraZeneca, R$ 522,1 milhões para produção da vacina na Fiocruz/Bio-Manguinhos e R$ 95,6 milhões para absorção da tecnologia pela Fiocruz.

O ministro-interino da saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer nesta terça, mais cedo, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começaria em janeiro de 2021.

Citando fontes da farmacêutica britânica, o site divulgou que os ensaios clínicos de Fase 3 foram suspensos, porém acrescentou que essa seria uma “movimentação de rotina” feita para garantir a segurança e a integridade dos testes.

A AstraZeneca no Reino Unido também teria informado em um comunicado à rede CNBC que esta movimentação é “de rotina e acontece sempre que há a possibilidade de alguma doença não explicada apareça durante os testes”.

“[Esse procedimento é feito] enquanto se investiga a causa, garantindo que mantemos a integridade dos testes. Em testes de larga escala, doenças vão aparecer mas devem ser avaliadas independentemente para ser checada com segurança.”

A vacina de Oxford está em testes de fase 3, a última, em diversos países, inclusive no Brasil. De acordo a regulação britânica, se tudo der certo após essa etapa, a imunização segue para licenciamento, quando agências reguladoras do governo do Reino Unido ou da Europa revisam os dados dos ensaios. Nessa fase, elas se certificam de que a vacina tem a eficácia e o nível de segurança necessários.

