Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 244 médicos brasileiros morreram em decorrência da Covid-19, aponta o Sindicato dos Médicos de São Paulo. O primeiro óbito aconteceu no dia 22 de março, e o último, em 2 de setembro.

Entre as vítimas, a grande maioria (88%) é de homens. Além disso, 45% delas tinha mais de 60 anos. O Estado com mais mortos é São Paulo (51), seguido do Rio de Janeiro (40).

Nos meses de abril e maio, o número de óbitos foi maior. O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) e o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN, sigla em inglês) divulgaram no final de maio um outro levantamento segundo qual o Brasil é o país com mais mortes de enfermeiros devido à pandemia.

O número geral de mortes no País é de 126,7 mil até esta segunda-feira (07), de acordo com o consórcio de veículos de imprensa.

