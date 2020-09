Mundo Mapa da Organização Mundial da Saúde mostra América ainda no epicentro da pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Mapa da OMS mostra em cores mais escuras os países com mais casos por milhão de habitantes registrados nos sete dias entre 31 de agosto e 6 de setembro Foto: OMS/ Reprodução Mapa da OMS mostra em cores mais escuras os países com mais casos por milhão de habitantes registrados nos sete dias entre 31 de agosto e 6 de setembro. (Foto: OMS/ Reprodução) Foto: OMS/ Reprodução

Um novo mapa divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) ilustra a gravidade da pandemia de Covid-19 no continente americano em comparação com outras regiões do mundo. A imagem mostra em cores mais escuras os países com mais casos por milhão de habitantes registrados nos sete dias entre 31 de agosto e 6 de setembro.

Países do continente americano aparecem com o maior acúmulo de casos proporcionais à população, indicando que a região segue como epicentro da doença.

Embora a Índia tenha batido recordes de novos casos diários e recentemente ultrapassado o Brasil no número acumulado, na média que considera a média de casos por milhão de habitantes países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru tiveram situação pior que a indiana nos sete dias em questão.

Embora a região das Américas da OMS e as regiões da Europa tenham populações semelhantes – cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo na América em comparação com 900 milhões na Europa – as estatísticas da OMS mostram que as Américas representam 46% de todos os novos casos de coronavírus nos últimos sete dias, e 59% ou mortes recentemente relatadas.

Cumulativamente, as Américas respondem por 55% de todas as mortes pelo novo coronavírus em todo o mundo, com cerca de um sétimo da população global total. A Europa, em contraste, é responsável por 13% de todos os novos casos notificados nos últimos sete dias, 8% das mortes e 25% do total global de mortes cumulativas.

A OMS diz que as Américas relataram quase 3,5 vezes mais casos novos do que relatados pela Europa nos últimos sete dias. Novos casos no continente americano agora respondem por 52% dos casos cumulativos em todo o mundo.

