Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Tricolor gaúcho empatou em 1 a 1 com o Fortaleza no sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Combinado a outros desfechos da 25ª rodada, o empate de sábado (30) contra o Fortaleza (1 a 1, fora de casa) manteve o Grêmio em terceiro lugar na competição. O Tricolor chegou a ocupar a vice-liderança (44 pontos), atrás do Botafogo, mas foi superada na tabela pelo Bragantino (que venceu o Palmeiras, quarto colocado).

E o próximo desafio do time gaúcho será novamente fora de casa: o Grenal nº 440. O duelo está marcado para o domingo que vem, 8 de outubro.

Sobre a partida de sábado no Ceará, os donos da casa fizeram valer o mando de campo desde os minutos iniciais. Com maior posse de bola, o Fortaleza pressionou a defesa do Grêmio, criando boas chances, principalmente com Yago Pikachu. O time gaúcho, com menor posse de bola, não conseguia criar boas chances e levava pouco perigo ao gol defendido por Fernando Miguel.

O Grêmio tentou furar a marcação adversária, mas não conseguiu criar muitas chances. Em uma das melhores oportunidades, Reinaldo alçou a bola na área, houve o desvio em Benevenuto e ela se perdeu pela linha de fundo. A equipe do Leão passou a imprimir mais seu ritmo de jogo, ocupando mais o campo de defesa gremista e, por conta disso, contabilizou mais finalizações.

A partida teve um aumento de rendimento de ambos os lados, com as equipes alternando chances de gol. Aos 37 minutos, Dudu tentou cruzamento e a bola desviou no braço de Reinaldo, sendo assinalado o pênalti após checagem no VAR. Thiago Galhardo cobrou e abriu o placar para o Leão.

Por volta dos 50 minutos da etapa inicial, Franco Cristaldo sofreu um pisão dentro da área e teve a possibilidade de igualar o placar com a cobrança de um pênalti, igualmente assinalado com a revisão do VAR. O argentino, no entanto, escorregou e desperdiçou a chance de empatar o duelo ao dar dois toques na bola.

A partida seguiu no mesmo ritmo no segundo tempo, mas com o Grêmio buscando mais o campo de ataque. O empate do Tricolor veio aos 34 minutos, quando Luis Suárez recebeu um lançamento de Reinaldo e em condições, invadiu a área e mandou de primeira entre as pernas do goleiro, assinalando o gol gremista.

Após o gol de empate do Grêmio, o jogo cresceu de rendimento. A equipe gaúcha seguiu pressionando, em busca da virada, mas o Fortaleza também conseguiu criar boas chances, buscando voltar a ter a vantagem no placar.

Na reta final, Suárez levou perigo novamente com uma finalização que acabou batendo na rede, pelo lado de fora. O Fortaleza tentou voltar ainda a frente no placar, mas a defesa gremista não permitiu.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. Agora é torcer por uma derrota do Palmeiras, terceiro colocado e que enfrenta o Bragantino-SP na noite deste domingo (1º).

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Lucas Besozzi), Nathan (Ronald) e Pepê; Cristaldo (Everton Galdino), Suárez e João Pedro (Ferreira) (Fábio). Técnico: Renato Portaluppi.

– Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu (Tinga), Benevenuto, Figueiredo e Escobar; Pedro Augusto, Sasha e Crispim (Pochettino); Pikachu (Calebe), Galhardo (Romero) e Machuca (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

– Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), com assistência de Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Luis Marques (SP). No VAR (árbitro de vídeo), Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP).

