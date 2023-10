Mundo Candidato governista na Argentina aparece à frente em corrida presidencial, mostra pesquisa

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Pesquisas apontam que Sergio Massa (esq.) e Javier Milei (dir.) devem disputar o 2º turno. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa eleitoral do instituto Atlas Intel, divulgada na sexta-feira (29), mostra o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, à frente do político de extrema direita Javier Milei na corrida presidencial, marcada para 22 de outubro. Com o resultado, as eleições argentinas iriam para o segundo turno.

Segundo o levantamento, feito com 3.778 entrevistados pela internet entre 20 e 25 de setembro, o candidato do governo tem 30,7% das intenções de voto. Milei, que saiu vitorioso das primárias em agosto, aparece com 27,9%, seguido por Patricia Bullrich, que representa a coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio, com 27,7%. Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

A pesquisa foi divulgada pelo jornal argentino Perfil. O candidato Juan Schiaretti obteve 4,8%, e Myriam Bregman, 2,1%. O número de indecisos é de 3,8%. Eleitores que votariam em branco somam 1,8%, e 1,4% diz que votaria nulo.

A pesquisa ouviu 3.778 pessoas em toda a Argentina entre os dias 20 e 25 de setembro. A metodologia utilizada foi a de “recrutamento digital aleatório”.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Massa e Milei, o candidato libertário aparece com 43,5%, contra 37,5% do ministro da Economia. Indecisos, brancos e nulos são 19%. Massa também perderia para Bullrich, por 44,9% a 34,9%, enquanto brancos, nulos e indecisos somam 20,2%. Bullrich também venceria caso fosse ao segundo turno com Milei, por 36,8% a 31,5%. Neste cenário, brancos, nulos e indecisos chegam a 31,7%.

Segundo levantamento, Bullrich, com 35%, e Milei, com 34%, superam Massa (30%) em imagem positiva. O atual presidente do país, Alberto Fernandéz aparece com apenas 14%.

A Argentina atravessa uma grave crise econômica, com a disparada da inflação. O cenário jogou 40,1% dos argentinos na pobreza, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 27, pela agência governamental de estatísticas, Indec. Desses, cerca de 9,3% passam fome. Ao todo, cerca de 11,8 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza e mais de 2 milhões não conseguem ter o mínimo da cesta básica para sobreviver, em uma população de mais de 29 milhões.

Um eventual segundo turno das eleições ocorreria em 19 de novembro.

Pesquisa anterior

Outra pesquisa eleitoral divulgada em 22 de setembro pelo Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) mostrava Milei como o favorito para a 1ª rodada do pleito, com 33,2% das intenções de voto. Em seguida aparece o candidato governista Sergio Massa, com 32,2%, enquanto Bullrich está em 3º lugar, com 28,1% das intenções de voto. Já Schiaretti e Myriam Bregman estão em 4º e 5º lugares, com 3,6% e 2,9%, respectivamente.

