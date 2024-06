Política Lula diz ter feito apelo a Caixa e Banco do Brasil para destravar “burocracias” em apoio ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula visita cidades gaúchas do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes do último mês. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula visita cidades gaúchas do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes do último mês. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (6), que fez um apelo à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para destravar “burocracias” em apoio ao Rio Grande do Sul. Lula visita cidades gaúchas do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes do último mês.

“Eu acho que não tem ninguém no mundo que reclama mais da burocracia que eu. Eu reclamo em formas internacionais, aqui dentro, porque é tudo muito difícil, complicado, tudo tem um manual que diz o que pode e o que não pode”, disse Lula em sua quarta visita ao Estado desde as cheias que vitimaram ao menos 172 pessoas.

“Se acontece uma coisa nova e não está no manual, não pode fazer. Então, ainda essa semana eu fiz uma reunião, participou o superintendente da Caixa, do Banco do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um apelo para eles”, continuou.

Ainda segundo o presidente, é preciso dar uma resposta imediata ao povo gaúcho. “Temos que vencer a burocracia, porque temos leis, regulamentação, sabe, somos respeitados, porque senão tudo isso é desmontado”, complementou Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-ter-feito-apelo-a-caixa-e-banco-do-brasil-para-destravar-burocracias-em-apoio-ao-rio-grande-do-sul/

Lula diz ter feito apelo a Caixa e Banco do Brasil para destravar “burocracias” em apoio ao Rio Grande do Sul

2024-06-06