Porto Alegre Estação Rodoviária de Porto Alegre volta a funcionar nesta sexta-feira; viagens interestaduais serão retomadas na semana que vem

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

A primeira viagem partirá às 7h para Capão da Canoa.

A Estação Rodoviária de Porto Alegre voltará a funcionar a partir de sexta-feira (7). A primeira viagem partirá às 7h para Capão da Canoa.

A decisão pelo retorno das atividades no terminal foi tomada nesta terça-feira (4), em uma reunião entre o governo do Estado com representantes da Veppo (empresa que administra a rodoviária) e da Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal.

A retomada se dará com 52 linhas intermunicipais de 15 empresas. As viagens interestaduais continuarão partindo da Rodoviária de Osório, no Litoral Norte. Com a retomada da Estação Rodoviária, o Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, será desativado.

O acesso ocorrerá pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Veppo. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança. As operações de embarque e desembarque serão feitas pelos 18 boxes da área de desembarque intermunicipal (do boxe 55 ao 72).

“Trabalhamos muito para que a Estação Rodoviária voltasse a funcionar o mais rapidamente possível, restabelecendo importantes conexões para o deslocamento de passageiros.”, frisou Costella.

De acordo com a diretora de Transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciana do Val Azevedo, o espaço contará com local para a venda de passagens, área de espera e banheiros para atender aos usuários. Como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as lojas seguirão fechadas. As passagens também poderão ser compradas pelo site da rodoviária.

Viagens interestaduais

A partir do dia 13 de junho, as viagens de ônibus interestaduais voltarão a sair da Estação Rodoviária de Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (5) em reunião entre a diretora de Transportes Rodoviários do Daer, Luciana do Val Azevedo, a superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Suelen Costa, e representantes das empresas que operam as linhas interestaduais.

Até lá, as viagens seguirão tendo como ponto de partida a Rodoviária de Osório, no Litoral Norte. Por enquanto, as viagens que estão ocorrendo a partir de São Leopoldo não serão alteradas, e a definição sobre esse trajeto deve ocorrer em outro momento.

“A retomada das viagens interestaduais saindo da rodoviária da capital, que é um símbolo muito importante de Porto Alegre, é mais um trabalho fundamental para restabelecer as conexões para quem vive no Estado”, frisou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Inicialmente, serão 12 horários por dia, com viagens para Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. O acesso ocorrerá pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Veppo. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança.

As operações de embarque e desembarque serão feitas pelos 18 boxes da área de desembarque intermunicipal (do boxe 55 ao 72). O espaço contará com local para a venda de passagens, área de espera e banheiros para atender os usuários. Os bilhetes também poderão ser comprados pelo site das empresas.

