Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Alberto Delgado Neto (E) assume a presidência do TJRS; função exercida desde 2022 pela desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Foto: Juliano Verardi/TJRS

O desembargador Alberto Delgado Neto assumiu nessa quinta-feira (1º) a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que completa 150 anos neste sábado (3). Ele substitui a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e ficará à frente do TJ-RS no biênio 2024/2025. “Nosso foco são as pessoas. Suas angústias, dificuldades, problemas urgentes e injustiças”, afirmou o magistrado.

Além de Delgado, tomaram posse o 1º vice-presidente, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, o 2º vice-presidente, desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a 3ª vice-presidente, Lusmary Fátima Turelly da Silva, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Fabianne Bretton Baisch.

O novo presidente do TJRS destacou a importância do Poder Judiciário no contexto político e social, e também a responsabilidade da Magistratura na condução deste Poder da República. “Em um País em franco processo para constituir o cenário que queremos, por certo que terá estruturas judiciais em maior evidência, pois serão mais provocadas. E registre-se: O Poder Judiciário só trabalha por provocação. Somos uma estrutura passiva. Nesse cenário, não se mostra madura a crítica pela crítica, por conta da insatisfação com as decisões”, disse ele.

“Nosso foco são as pessoas. Suas angústias, dificuldades, problemas urgentes e injustiças. Para tanto, nossos servidores e magistrados devem ser vistos como pessoas, para bem desenvolverem o seu trabalho. E manter a plena consciência que não mais atrás de uma capa de processo, mas de uma tela, há uma pessoa carregada de angústias e sofrimento, por conta de um conflito a espera de solução. Vamos ouvir a todos, capacitando para o novo mundo virtual e entregando mecanismos de cumprimentos das funções com tranquilidade, reorganizando a força de trabalho com foco no atendimento da população e nos gabinetes dos magistrados”, afirmou.

Despedida

“Um Rio Grande melhor e com valorosa contribuição do Judiciário, dos demais Poderes e das Instituições Autônomas, coadunados na busca permanente pela promoção do bem-comum. É isso o que os meus olhos enxergam com grande nitidez, após dois intensos anos de trabalho, de dedicação e de conquistas históricas”, afirmou a desembargadora Iris Helena.

Ela destacou os avanços na área da Tecnologia e Inovação, a digitalização de 100% dos processos físicos, os avanços na infraestrutura predial e de trabalho no 2º grau e nas 165 comarcas, com absoluto respeito às questões socioambientais, partindo para a adoção dos Foros Digitais, já implantados nas Comarcas de Barra do Ribeiro, Caçapava do Sul, Gaurama e Jaguari, e, no mês de março, deverá ser entregue em São Sepé.

A desembargadora também citou a criação da Ouvidoria da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, os repasses promovidos pelo Programa Judiciário Solidário, que durante os dois anos da gestão contribuiu com cerca de meio bilhão de reais em recursos orçamentários realocados para causas sociais, além de doações de veículos, equipamentos e mobiliário.

