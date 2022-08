Política Desembargador anuncia aposentadoria como protesto por discurso de Alexandre de Moraes: “Declarou guerra ao País”

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Coelho da Silva atribuiu sua saída do cargo a uma reação ao Supremo Tribunal Federal. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Sebastião Coelho da Silva, anunciou a aposentadoria na sessão de julgamentos de sexta-feira (19), e atribuiu sua saída do cargo a uma reação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao discurso do ministro Alexandre de Moraes na posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu estou comunicando a minha aposentadoria. Vão me perguntar: ‘Por que você vai se aposentar, Sebastião Coelho da Silva’? E eu respondo: senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e eu não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão, não pode continuar”, disse.

O desembargador contou que esteve na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes e esperava que o ministro “aproveitasse a presença” dos ex-presidentes da República, dos principais candidatos e do presidente Jair Bolsonaro (PL) “para fazer um conclamação de paz para a nação” e não uma “declaração de guerra ao País”.

“O que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso”, criticou.

O desembargador afirmou que, enquanto aguarda a aposentadoria, vai cumprir as leis, mas não “discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais”. “O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação”, criticou.

Aplaudido diversas vezes pelas autoridades presentes em sua cerimônia de posse, na última terça-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes fez um discurso contundente em defesa do sistema eleitoral e da democracia.

Discurso de posse

A um mês e meio do primeiro turno das eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes assumiu nesta semana a função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No discurso de posse, o ministro reafirmou que a corte não admitirá notícias falsas e discursos de ódio nas campanhas e defendeu o histórico do sistema eletrônico de votação no Brasil.

Moraes terá o desafio de presidir o TSE em um período de eleições marcado por um cenário de forte polarização. Outra missão é distensionar as relações entre o Judiciário e o Executivo depois de uma série de questionamentos ao processo eleitoral apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política