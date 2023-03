Rio Grande do Sul Desembargador Vinicius recebe o Título de Cidadão Canoense

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vereador Emílio Neto, desembargador Vinicius, presidente Iris e cereador Cris durante a homenagem em Canoas. Foto: Eduardo Nichele/TJRS Vereador Emílio Neto, desembargador Vinicius, presidente Iris e cereador Cris durante a homenagem em Canoas. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O plenário da Câmara Municipal de Canoas estava lotado na homenagem promovida pelos vereadores ao 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Magistrados, parlamentares, servidores do Judiciário, familiares e amigos do agraciado estiveram no local para abraçá-lo em virtude do reconhecimento promovido pelo Legislativo do município da Região Metropolitana. Ele jurisdicionou em Canoas no período entre outubro de 1992 e abril de 1998, atuando como Diretor do Foro da Comarca por 4 anos, entre 1994 e 1998.

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, em seu pronunciamento, destacou as virtudes do homenageado, enfatizando a sua trajetória na jurisdição, bem como na área administrativa. “O desembargador Vinicius orgulha o nosso Judiciário gaúcho, sendo um parceiro de primeira linha, com seu estilo agregador que conquista a admiração de todos”, disse ela.

“É motivo de imensa alegria para a administração do Tribunal de Justiça presenciar esta merecida homenagem, de forma tão expressiva, a um de seus membros, recebendo o carinho de uma comunidade na qual jurisdicionou tempos atrás e até hoje é lembrado de maneira intensa”, destacou a presidente. “O Judiciário gaúcho também está se sentindo homenageado por esta honraria concedida ao desembargador Vinicius, pois a sua conduta é um exemplo do que a nossa Justiça realiza na vida cotidiana, ou seja, com os olhos voltados às necessidades da nossa população e na busca constante da pacificação social”, concluiu a presidente Iris.

O Vereador Emílio Neto, proponente da homenagem em conjunto com a suplente da vereadora Vanir Teresinha dos Santos Piovesan, disse que a honraria foi entregue não somente em virtude da atuação do Desembargador Vinicius como magistrado, mas também em função do seu caráter e pela forma humana e gentil como trata as pessoas. “Nunca presenciei tantas autoridades reunidas em um evento aqui na Câmara de Canoas e isso ocorre em função do ser humano que trata a todos de maneira igualitária, com muito respeito”, disse ele, acrescentando ainda a importância do Título de Cidadão Canoense, eis que cada parlamentar somente pode apresentar requerimento para homenagear uma pessoa por mandato de quatro anos.

O prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, por sua vez, lembrou da trajetória do homenageado como diretor do Foro da Comarca. “Sua característica visionária fez com que, na década de 90, fosse possível que o Foro conseguisse uma nova edificação, mais ampla e com melhores condições, a partir de uma iniciativa do então Juiz Vinicius de procurar a prefeitura para propor uma permuta entre o Estado e o Município no qual ficou acertada a cessão de um terreno para que a Justiça do Rio Grande do Sul pudesse construir o seu novo Foro na época, que até hoje abriga a todos magistrados e servidores no atendimento às demandas dos jurisdicionados”, lembrou o prefeito.

Ele disse ainda que o magistrado deixou marcas em Canoas por ser um julgador competente que sabe fazer justiça e sempre tratou a todos com muito respeito. Já o Deputado Federal Luiz Carlos Busatto, em seu discurso, também recordou momentos da passagem do magistrado como Juiz em Canoas. “Trata-se de uma justíssima homenagem da Câmara Municipal de resgatar o compromisso de lembrar das pessoas que fizeram e fazem bem à cidade e queria muito agradecer pela oportunidade de poder abraçar o Desembargador Vinicius nesta cerimônia”, disse o parlamentar, que já foi prefeito de Canoas.

O desembargador Vinicius, que também preside o Conselho de Comunicação Social do TJ, fez o seu pronunciamento no final do evento. Visivelmente emocionado, ele agradeceu a presença de todos, citando vários magistrados e amigos com quem convive atualmente e também aqueles com quem vivenciou momentos importantes em sua trajetória em Canoas, município no qual ele reside. “É um dia muito diferente e especial para mim, pois há 31 anos cheguei nesta cidade para jurisdicionar e nunca mais perdi o vínculo com ela. Lembro das nossas conversas com o saudoso Prefeito Dick aqui em Canoas, que foi muito importante para que pudéssemos ter um novo Foro em Canoas”, destacou. “Mesmo sendo natural de Porto Alegre, também sempre me considerei um canoense desde que cheguei aqui, só que agora oficialmente por intermédio da Câmara, algo que tenho muito orgulho e queria agradecer a gentileza desta homenagem”, afirmou. “Canoas me proporcionou o maior presente da minha vida, que é a minha família, composta pela esposa Isabel, que conheci nesta cidade, e o meu filho Antonio”, enfatizou de maneira emocionada no microfone.

Em seu discurso, o Desembargador Vinicius anunciou que a Comarca de Canoas brevemente será promovida para entrância final, eis que já ocorreu a aprovação pelo Órgão Especial do TJ e agora será encaminhado para a apreciação da Assembleia Legislativa. “E também quero informar que já começaram as tratativas para que Canoas tenha um novo prédio do Foro da Comarca”, concluiu o homenageado. (Fonte: TJ-RS)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/desembargador-vinicius-recebe-o-titulo-de-cidadao-canoense/

Desembargador Vinicius recebe o Título de Cidadão Canoense