Rio Grande do Sul Vendas no pavilhão da agroindústria familiar alcançam valor histórico nos dois primeiros dias da Expoagro, em Rio Pardo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Recordes incluem maior número de expositores do segmento. (Foto: Cristiano Júnior/Ascom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aberta na terça-feira na cidade gaúcha de Rio Pardo, a 21ª Expoagro-Afubra contabilizou R$ 797,8 mil em vendas no seu pavilhão da agricultura familiar. O montante não apenas supera em 29,3% o alcançado nos dois primeiros dias da feira anterior (2022): é também um recorde para igual período desde a primeira edição. O evento prossegue até esta sexta (24).

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Ronaldo Santini, divulgou os números à imprensa no estande da pasta, junto com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner, representantes de entidades parceiras e líderes do Vale do Rio Pardo. Também foram apresentadas iniciativas e projetos da secretaria.

Ele chamou a atenção para a importância do espaço destinado na Expoagro à agricultura familiar e enalteceu a parceria com os expositores:

“Estamos presentes na maior feira de agricultura familiar do país e inseridos dentro do pavilhão das agroindústrias. Trata-se do reconhecimento do trabalho dessas mulheres e homens que geram renda, criam oportunidades e levam o desenvolvimento econômico e social a todos os cantos do Estado. Aqui estão os grandes empreendedores de pequenas propriedades”.

O secretário mencionou, ainda, a recriação do órgão pelo governado de Eduardo Leite, atendendo a pedidos de entidades que atuam no meio rural: “Agora cabe a nós entender os anseios e reivindicações dos produtores, trabalhando juntos, qualificando, estimulando e proporcionando novas linhas de financiamento”.

Na mesma ocasião, o presidente da Afubra corroborou a importância da presença da Secretaria na feira, com atividades ao longo de todo o evento: “Nesta semana vimos essa entidade quase ‘batendo cartão-ponto’ durante todos os dias do evento, com uma agenda contínua, ao lado dos pequenos produtores”.

Recorde de participantes

Nesta edição, a Expoagro-Afubra recebeu o maior número de participantes da agroindústria de perfil familiar: 247. O fato também foi destacado pelo presidente da instituição: “Aqui gostamos de destacar o pequeno agricultor e ficamos felizes de alcançar esses resultados mais do que satisfatórios”.

Além de diversos veículos de imprensa gaúcha, o estande da SDR recebeu contou nesta quinta-feira com a presença do presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel, do vice-presidente da Afubra e coordenador da feira, Marco Antônio Dornelles, e do presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Christian Lemos.

Também compareceram a deputada estadual Kelly Moraes e o deputado federal Heitor Schuch, mais o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Edson Brum e membros da diretoria técnico-administrativa da Emater.

(Marcello Campos)

