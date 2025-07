Educação Desempenho em Redação melhora no Enem, mas percentual de notas acima de 900 recua

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

O percentual de participantes com notas acima de 900 caiu de 10,7% para 7,24% em comparação com 2023. (Foto: ABr)

Apesar do aumento na média anual de Redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, quando foi alcançado o patamar mais alto da série histórica iniciada em 2018, tanto nas redes públicas quanto privadas, o percentual de participantes com notas acima de 900 caiu de 10,7% para 7,24% em comparação com 2023. Especialistas avaliam que o resultado pode ser explicado pelo aumento expressivo de alunos da rede pública entre os candidatos e maior rigor na correção.

Os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foram reunidos e analisados em relatório elaborado pela plataforma SAS Educação para o jornal O Globo.

O desempenho médio das escolas públicas em Redação passou de 576, em 2023, para 618, em 2024 – crescimento de 7,25%. No ano de início da série histórica, o número era de 369. Já o índice entre as escolas privadas subiu de 751 para 762 – salto anual de 1,53%. Em 2018, ele era de 630.

A distância entre a média das instituições públicas e privadas em 2024 foi a menor dentro deste período de análise de sete anos. São 144 pontos que separam os dois desempenhos no Enem do ano passado. Em 2018, quando a discrepância alcançou o maior resultado da série histórica, a diferença foi de 261 pontos.

Diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS Educação, Ademar Celedônio afirma que as notas de Redação no Enem cresceram de forma “muito agressiva’” nos últimos anos. Essa escalada, avalia, é fruto de um maior entendimento sobre como escrever um texto que conquistará uma boa nota, já que o Brasil possui uma prova com a mesma metodologia há mais de 15 anos:

“As notas aumentaram, mas isso não quer dizer que o brasileiro passou a escrever melhor. Os candidatos aprenderam a redigir redações de forma mecânica, pois se entendeu qual é o processo correto para tirar uma boa nota.”

Caminhos distintos

Os dados mostram que, se em 2018, 1.358 escolas tinham média acima de 700 pontos (6% do total), esse número saltou para 6.936 em 2024 (30% do total). Ou seja, a proporção quintuplicou no período de sete anos. O resultado vai no caminho inverso do referente às notas acima de 900, que caíram de 10,7% para 7,24% de 2023 para 2024.

Na comparação nacional, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Paraíba e Espírito Santo se destacam por apresentarem as maiores proporções de alunos com desempenho superior a 900 pontos no exame. Por outro lado, Roraima e Amazonas registram as menores proporções, todas inferiores a 5%.

Para Celedônio, o aumento anual de 84% do número de alunos de escolas públicas no Enem 2024 teve impacto nesta redução de notas acima de 900 pontos. O crescimento do rigor na correção também foi ressaltado pelo especialista. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 redações alcançaram nota 1000 no ano passado. O total é cinco vezes menor do que o de 2023, quando 60 participantes alcançaram a nota máxima.

“O MEC percebeu que os alunos estavam chegando à prova com textos padrões, que poderiam servir a inúmeros temas”, afirma. “Houve mudança de banca para 2024, que levou a uma queda no número de notas mais altas.”

Celedônio avalia, porém, que a queda foi mais leve pelo fato de o tema “desafios para a valorização da herança africana” ser bastante debatido na sociedade.

Sócio da Letrus, startup de ensino de redação com Inteligência Artificial (IA) que usa microdados do Enem e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), Luis Junqueira destaca que a dificuldade do tema tem impacto direto na média das notas:

“2018 foi um ano com tema muito difícil para a época e as notas caíram. O tema influencia bastante e os ajustes nos critérios de correção tornam difícil a comparação anual.”

Professor da Faculdade de Educação da Unicamp, Rodrigo Travitzki afirma que a redação do Enem não é corrigida com base no método da Teoria de Resposta ao Item (TRI), como as questões objetivas. A TRI tem como principal função garantir comparabilidade entre provas de diferentes anos. Na redação, a comparação é “bem mais limitada”.

Para especialistas, a divulgação de vídeos no TikTok com dicas de professores sobre como escrever uma redação no Enem pode ter impactado a melhora progressiva no desempenho. O uso de IA para corrigir redações na rede pública de estados como São Paulo, Espírito Santo e Paraná também pode ter auxiliado ao indicar aos estudantes pontos a melhorar no texto. As informações são do jornal O Globo.

