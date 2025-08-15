Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Economia Desemprego no Brasil cai para 5,8% no segundo trimestre, a menor taxa desde 2012

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

No Rio Grande do Sul, o desemprego caiu de 5,3% para 4,3%

Foto: Divulgação
No Rio Grande do Sul, o desemprego caiu de 5,3% para 4,3%. (Foto: Reprodução)

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre deste ano, a menor da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao primeiro trimestre, quando ficou em 7% no País, a desocupação apresentou queda em 18 das 27 unidades da Federação e permaneceu estável nas outras nove.

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (15) pelo IBGE, as maiores taxas foram registradas em Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e Distrito Federal (8,7%). As menores foram verificadas em Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%). No Rio Grande do Sul, o desemprego caiu de 5,3% para 4,3%.

A taxa de desocupação foi de 4,8% para os homens e de 6,9% para as mulheres no segundo trimestre. Por cor ou raça, essa taxa ficou abaixo da média nacional para os brancos (4,8%) e acima para os pretos (7,0%) e pardos (6,4%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (9,4%) foi maior do que as dos demais níveis de instrução analisados. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 5,9%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3,2%).

O rendimento real mensal habitual chegou a R$ 3.477. Houve alta frente aos três meses anteriores (R$ 3.440) e ante o mesmo trimestre de 2024 (R$ 3.367).

