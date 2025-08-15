Sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025
Evento ocorrerá no Centro Cultural Vila FloresFoto: Divulgação
O Instituto Equatorial e o CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), em parceria com a CEEE Equatorial, promovem neste domingo (17) a Feira da Empreendedora.
O evento, que será realizado das 14h às 18h no Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753, bairro Floresta), contará com mais de 60 expositoras dos segmentos de alimentação, artesanato, moda e beleza.
A feira faz parte do projeto Portas Abertas, que beneficiou 250 mulheres empreendedoras afetadas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul e representa um passo importante para a retomada econômica das comunidades atingidas, reforçando o papel do empreendedorismo feminino no desenvolvimento social sustentável.
Voltar Todas de Dicas de O Sul