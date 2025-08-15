Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Brasil Influenciador digital Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O influenciador é investigado por exploração e exposição de menores de idade

Foto: Polícia Civil/Divulgação
O influenciador é investigado por exploração e exposição de menores de idade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

O influenciador digital paraibano Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

Hytalo é investigado pelo MP-PB (Ministério Público da Paraíba) e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de “adultização” de crianças e adolescentes. Desde o dia 6 deste mês, quando Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, citou em um vídeo a atuação de Hytalo na criação desse tipo de conteúdo com menores, o influenciador foi alvo de medidas da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MP-PB, além de mandados de busca e apreensão.

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Em sua decisão, o magistrado disse que “há fortes indícios” de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes.

A Justiça da Paraíba também mandou bloquear o acesso de Hytalo às suas redes sociais. Ele ainda foi proibido de ter contato com os adolescentes citados nas investigações.

Um computador e aparelhos celulares foram apreendidos na casa do influenciador em João Pessoa (PB) na quinta-feira (14).

