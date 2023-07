Economia Desenrola renegocia quase R$ 2,5 bilhões e limpa 3,5 milhões de nomes no Brasil em duas semanas

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programa do governo federal fez os bancos renegociarem 400 mil contratos de dívida desde o dia 17 Foto: Agência Brasil Programa do governo federal fez os bancos renegociarem 400 mil contratos de dívida desde o dia 17. Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou nesta segunda-feira (31) um novo balanço do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, que teve início no último dia 17.

Segundo a entidade, o programa do governo federal fez os bancos renegociarem R$ 2,5 bilhões em 400 mil contratos de dívida e retirarem a negativação de 3,5 milhões de devedores até R$ 100 em cinco dias.

O programa “Desenrola Brasil’ é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.

O levantamento leva em conta as renegociações da faixa 2 do programa, que focam em resolver as dívidas de pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$ 20 mil.

Além disso, foi promovida a desnegativação das dívidas de até R$ 100, que é uma contrapartida à participação dos bancos no programa. Isso significa que, se o devedor não tinha outros débitos pendentes, ficou com o “nome limpo” nos sistemas de proteção ao crédito.

Inicialmente, o Ministério da Fazenda projetava que 1,5 milhão de pessoas poderiam ser contempladas por essa medida, mas o balanço da Febraban mostra que a meta foi ultrapassada logo na primeira semana do Desenrola.

A desnegativação não significa um perdão. O débito seguirá existindo, mas os bancos se comprometem a não incluir os devedores no cadastro negativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/desenrola-renegocia-quase-r-25-bilhoes-e-limpa-35-milhoes-de-nomes-no-brasil-em-duas-semanas/

Desenrola renegocia quase R$ 2,5 bilhões e limpa 3,5 milhões de nomes no Brasil em duas semanas

2023-07-31