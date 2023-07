Rio Grande do Sul Missão governamental gaúcha na Argentina termina com reforço à integração regional

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

No último dia da missão, comitiva gaúcha entregou convite ao presidente da Sociedade Rural Argentina para a Expointer 2023 Foto: Maurício Tonetto/Secom No último dia da missão, comitiva gaúcha entregou convite ao presidente da Sociedade Rural Argentina para a Expointer 2023 - Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

A missão do governo gaúcho a Buenos Aires terminou no domingo (30) com a entrega ao presidente da Sociedade Rural Argentina, Nicolás Pino, de convite para a edição deste ano da Expointer. A comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite realizou uma série de agendas na Argentina ao longo dos últimos quatro dias.

Além de reuniões com representantes do governo argentino, entre eles o presidente Alberto Fernández, Leite participou de audiências com empresários e líderes setoriais. O objetivo da missão foi reforçar a integração com a Argentina, já que o Rio Grande do Sul é, atualmente, o principal destino das exportações do país no Brasil.

“Voltamos dessa viagem com boas notícias. Teremos uma oferta maior de assentos nos voos de Porto Alegre a Buenos Aires a partir de outubro, o que vai ajudar na integração. Também estamos negociando com a empresa Mercado Livre a instalação de um novo centro de distribuição no Rio Grande do Sul”, destacou o governador. “Além disso, estamos trabalhando para que o gasoduto de Vaca Muerta chegue ao Brasil por Uruguaiana. São ações importantes na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul.”

No domingo, além de apresentar a Expointer e se reunir com o presidente da Sociedade Rural Argentina durante a Expo Rural, de Palermo, Leite visitou a feira, que é um dos eventos mais tradicionais do agro no país.

