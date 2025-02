Agro Desenrola Rural entra em vigor nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Desenrola Rural é um programa que oferece a agricultores familiares com dívidas em atraso renegociação de seus débitos com descontos de até 96%. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Desenrola Rural é um programa que oferece a agricultores familiares com dívidas em atraso renegociação de seus débitos com descontos de até 96%. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Desenrola Rural, novo programa para renegociação de débitos do governo federal, entra em vigor nesta segunda-feira (24). Trata-se de um programa que oferece a agricultores familiares com dívidas em atraso a possibilidade de renegociação de seus débitos com descontos de até 96%.

O decreto de criação do programa, de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familia, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 12 deste mês. Ele visa facilitar o acesso ao crédito rural para mais de 1,35 milhão de agricultores inadimplentes há mais de um ano, incluindo assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais.

Para renegociar as dívidas, os interessados devem procurar agências bancárias ou se inscrever no programa até 30 de maio para dívidas na Dívida Ativa da União, e até 31 de dezembro para dívidas com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O programa também engloba outras dívidas, tais como cartões e empréstimos nas instituições financeiras.

Safra recorde

Ao comentar o assunto no programa “Bom Dia, Ministro”, na última quinta-feira (20), Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, afirmou que o principal objetivo do programa é o de incluir agricultores com pendências financeiras no financiamento agrícola para impulsionar a produção alimentar.

“O objetivo é aumentar a produção de alimentos no Brasil. E, para isso, nós queremos que todos os agricultores possam participar desse momento importante, do propósito de alimentar o povo brasileiro e tirar o Brasil do Mapa da Fome. Nós, quando chegamos, tínhamos 1 milhão e 400 mil agricultores que tomam o Pronaf. Nós já chegamos a 2 milhões. Então, são 600 mil contratos a mais. E, agora, queremos que aquele 1 milhão e 300 mil agricultores que tenham pendência no banco possam renegociar e possam tomar o financiamento agrícola para aumentar a produção de alimentos”, afirmou Teixeira.

Ele também mencionou a expectativa de uma safra recorde de 325,7 milhões de toneladas de grãos na temporada 2024/25, atribuída ao aumento da área cultivada e à recuperação da produtividade.

Número de endividados

No lançamento do programa, no dia 14 deste mês, dados divulgados pelo ministério indicam que, no Brasil, dos 5,43 milhões de agricultores familiares, 1,35 milhão (33%) enfrentam pendências financeiras.

Um estudo mostrou que 70% dessas famílias com dívidas têm restrições bancárias, enquanto 30% estão listadas em serviços de proteção ao crédito. Além disso, 69% dos débitos junto a instituições de crédito são inferiores a R$ 10 mil, e 47% dos agricultores com restrição de crédito possuem dívidas de até R$ 1 mil.

