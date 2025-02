Brasil Câmara de Vereadores de Salvador é evacuada após incêndio

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio. Foto: Redes Sociais Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio. (Foto: Redes Sociais) Foto: Redes Sociais

Um incêndio atingiu a Câmara de Vereadores de Salvador, localizada no Centro Histórico, no início da tarde desta segunda-feira (24). De acordo com a equipe de comunicação da Casa, o local foi evacuado após o incidente. Não há feridos.

Ainda segundo a assessoria, o incêndio começou no início da tarde, no ar condicionado do Salão Nobre, que fica no primeiro andar, onde acontecem as sessões, mas ainda não há informações sobre o que causou o fogo. Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio.

Bombeiros militares utilizaram, pelo menos, três caminhões no combate às chamas, que atingiram principalmente o teto do prédio.

O prédio de três pavimentos (subsolo, térreo e primeiro andar) é um dos mais antigos da cidade, com a estrutura arquitetônica de 1696, e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

(As informações são do G1)

