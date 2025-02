Rio Grande do Sul Em Rio Grande, Lula assina novos contratos de retomada da indústria naval brasileira

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

O projeto faz parte do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. Foto: Ricardo Stuckert/PR O projeto faz parte do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (24), em Rio Grande, contrato do Programa de Ampliação da Frota da Petrobras e Transpetro. A agenda compõe mais uma ação de retomada da indústria naval e de recuperação de plataformas da Petrobras que estavam em situação de desmobilização, desta vez em Rio Grande. O município, a 300 quilômetros de Porto Alegre, abriga o quarto terminal portuário mais movimento do País e a Refinaria Riograndense, a primeira do Brasil, inaugurada em 1937 como Refinaria Ipiranga.

“O Brasil, 95% do nosso transporte de exportação vai de navio. O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China?”, questionou.

“Um país que tem uma bela de uma indústria naval, ele se torna competitivo no comércio internacional, que tem 90% de coisas feita por transporte marítimo”, disse, defendendo a qualificação da mão de obra nacional e investimentos no setor.

O objetivo do governo federal é ampliar a frota de navios petroleiros e desenvolver a indústria naval, com a construção de quatro navios petroleiros do tipo Handy (embarcações de médio porte utilizadas para o transporte de petróleo bruto e derivados), com valor de US$ 69,5 milhões por embarcação.

Os navios serão usados no transporte de derivados de petróleo na costa brasileira. O projeto faz parte do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, com a expectativa de estimular a criação de 10 mil empregos diretos e renda para o setor.

Há uma semana, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou durante evento de lançamento de licitações do programa, em Angra dos Reis (RJ), que a empresa está “pisando no acelerador”. “Mostrando o que a Petrobras vem fazendo pelo Brasil para explorar, produzir petróleo e entregar energia cada vez mais limpa para a sociedade brasileira. Os senhores não tenham nenhuma dúvida, nós vamos liderar uma transição energética justa”, afirmou Magda, que enfatizou: “Isso é um reaquecimento da indústria nacional brasileira. Não queremos jogar navios fora, queremos reaproveitar esses navios e queremos que o reaproveitamento aconteça nos estaleiros nacionais”.

A executiva saudou na ocasião trabalhadores e fornecedores da Petrobras. “Sem eles, nossos empreendimentos não seriam possíveis. E como nós temos dito, estejam preparados porque nós estamos pisando no acelerador. Então, estejam preparados, porque seja para fazer navios, para exploração e produção de petróleo e gás, seja para fazer refinarias e ampliação de capacidade de refino, nós vamos pisar no acelerador e vocês são essenciais para o sucesso dessa empreitada”, disse Magda Chambriard.

2025-02-24