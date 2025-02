Política Governo federal vai liberar FGTS de demitidos que aderiram ao saque-aniversário

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

O saque-aniversário foi criado em 2020, no governo Bolsonaro, como uma alternativa ao saque-rescisão. Foto: Reprodução O saque-aniversário foi criado em 2020, no governo Bolsonaro, como uma alternativa ao saque-rescisão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo Lula vai publicar uma Medida Provisória (MP) para liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de quem foi demitido e não teve acesso aos recursos por ter optado pelo saque-aniversário.

O saque-aniversário foi criado em 2020, no governo Bolsonaro, como uma alternativa ao saque-rescisão. A modalidade, que requer adesão prévia, permite que o trabalhador saque parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Nesse caso, se o trabalhador for demitido, não poderá sacar o valor integral da conta, mas apenas o valor da multa rescisória.

(Estadão Conteúdo)

