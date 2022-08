Geral Desentendimento com o filho pode tirar a senadora Kátia Abreu do Congresso após 20 anos

25 de agosto de 2022

Kátia Abreu (PP-TO) já vem de duas derrotas seguidas nas urnas. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Um desentendimento familiar ameaça os planos de reeleição da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que já vem de duas derrotas seguidas nas urnas e agora pode ficar sem mandato pela primeira vez em duas décadas após o filho dela, o também senador Irajá Abreu (PSD), dinamitar as conversas para que ela concorresse com apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Kátia negociava para compor a chapa do governador do Tocantins e, com isso, concorrer com o suporte da máquina estadual, mas Irajá, presidente do PSD local, o acusou de administrar o Estado pensando apenas em se reeleger e lançou em julho o deputado Osires Damaso (PSC) para enfrentar Barbosa nas urnas.

Na época, a senadora divulgou vídeo nas redes sociais para dizer que estava surpresa e que não foi consultada pelo filho, mas ressaltou ser leal à palavra com o governador. “Não tive nenhum motivo para mudar de posição, mas compreendo que o grupo poderá me substituir na chapa e vou compreender que façam isso depois da atitude do PSD”, afirmou.

Não deu outra e Barbosa escolheu como candidata ao Senado a deputada professora Dorinha Rezende (União). Dorinha conta com apoio de oito partidos e terá, junto com o governador, a maior estrutura e tempo de propaganda na televisão. Kátia ficou sem alianças e concorre sozinha, só com apoio do PP que preside.

A eleição está bastante fragmentada e outros oito candidatos concorrem sem coligação, como o ex-governador Mauro Carlesse (Agir), que renunciou ao cargo em março após denúncias de corrupção, e o ex-senador Ataídes Oliveira (Pros). O ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB) também não tem partidos aliados, mas recebeu o apoio do principal adversário do governador, o ex-deputado Ronaldo Dimas (PL), que dá palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Não bastasse implodir as conversas da mãe, a chapa articulada por Irajá lançou dois candidatos ao Senado para disputar votos com ela: o bispo Guaracy (Avante), que hoje é suplente de Kátia no Congresso, e um apresentador de TV local. O estrago só não foi maior porque ambos desistiram uma semana depois – Guaracy por não concordar com o apoio do Avante à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o apresentador dizendo preferir continuar com seu programa policialesco na TV.

Pesquisa de intenção de voto do Ipec mostra que a senadora enfrenta uma batalha difícil para renovar o mandato. Dorinha tem 19% das intenções de voto, contra 18% dela, um empate técnico, dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Em seguida há um empate triplo entre Carlesse (9%), Amastha (8%) e Oliveira (7%). Foram ouvidos 800 eleitores entre 20 e 22 de agosto e a pesquisa foi registrada na Justiça sob o número TO-04301/2022.

Aliados de Kátia minimizam o isolamento e defendem que a candidatura solo não será de todo ruim. “Como está independente, ela pode receber apoio de todos os grupos, de aliados do governador e dos seus adversários. Ela tem trânsito com todos os políticos do Estado”, diz o vereador soldado Alcivan (PP), candidato a segundo suplente dela.

Além do desentendimento com a mãe, Irajá ainda rompeu com o deputado Damaso no dia final das convenções partidárias e decidiu retirar o apoio para lançar a própria candidatura ao governo. O deputado, que preside o PSC em Tocantins, ficou insatisfeito e decidiu tentar a reeleição na chapa de Barbosa. A candidatura do senador ficou com apoio apenas do PSD, Avante e PRTB. Segundo o Ipec, ele tem 8% dos votos, empatado com o candidato do PT, Paulo Mourão, e atrás de Barbosa (40%) e de Dimas (17%).

Em nota, Irajá disse ter orgulho de sua mãe e acreditar na reeleição dela “pelo trabalho prestado aos tocantinenses nos últimos anos”, mas que nem sempre tem opiniões convergentes com ela. “Entre nós existe respeito, mas não submissão. Cada um tem suas convicções, seus princípios. […] A relação de trabalho é uma coisa e outra coisa é a convivência familiar”, disse. As informações são do jornal Valor Econômico.

