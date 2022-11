Mundo Desentendimento de última hora atrasa acordo histórico na Conferência do Clima

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Nações ainda debatem questões relacionadas a cortes nas emissões de carbono. (Foto: Reprodução de TV)

Neste sábado (19), um desentendimento de última hora sobre o corte de emissões e a meta geral de mudanças climáticas atrasou um acordo potencialmente histórico entre os países que participam da Conferência do Clima da ONU (COP27), no Egito. O entendimento criaria um fundo para compensar as nações pobres vítimas de condições climáticas extremas agravadas pela poluição de carbono dos países ricos.

“Estamos na prorrogação. Houve alguns bons espíritos hoje cedo. Acho que mais pessoas estão mais frustradas com a falta de progresso”, disse o ministro norueguês da Mudança Climática, Espen Barth Eide, à Associated Press. Ele disse que tudo se resume a diminuir as emissões de combustíveis fósseis e manter a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius desde os tempos pré-industriais, conforme acordado na cúpula do clima do ano passado, em Glasgow, na Escócia.

“Alguns de nós estão tentando dizer que na verdade temos que manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau e isso requer alguma ação. Temos que reduzir o uso de combustíveis fósseis, por exemplo”, disse Eide. “Mas há um lobby muito forte dos combustíveis fósseis tentando bloquear qualquer linguagem que produzamos. Então isso está bem claro.”

Vários ministros de gabinete de todo o mundo disseram que foi alcançado um acordo sobre um fundo para o que os negociadores chamam de perdas e danos. Seria uma grande vitória para as nações mais pobres que há muito pedem dinheiro, pois muitas vezes são vítimas de desastres climáticos, apesar de terem contribuído pouco para a poluição que aquece o globo.

No entanto, os outros problemas estão aparentemente atrasando qualquer ação. Uma reunião para aprovar um acordo geral foi adiada por mais de duas horas e meia, com poucos sinais de diplomatas se reunindo para um plenário formal para aprovar algo. Eide disse que não fazia ideia de quando isso aconteceria.

O acordo de perdas e danos foi um ponto alto no início do dia.

“É assim que uma jornada nossa de 30 anos finalmente, esperamos, deu frutos hoje”, disse a ministra do Clima do Paquistão, Sherry Rehman, que muitas vezes assumiu a liderança das nações mais pobres do mundo. Um terço de seu país foi submerso neste verão por uma inundação devastadora e ela e outras autoridades usaram o lema: “O que aconteceu no Paquistão não ficará no Paquistão”.

Os Estados Unidos, que no passado relutaram até mesmo em falar sobre a questão de perdas e danos, “estão trabalhando para assinar”, disse um funcionário próximo às negociações.

Se um acordo for aceito, ele ainda precisa ser aprovado em uma decisão unânime no final da noite de sábado. Mas outras partes de um acordo, delineadas em um pacote de propostas apresentadas no início do dia pelos presidentes egípcios das negociações, ainda estão sendo elaboradas enquanto os negociadores se dirigem para o que esperam ser sua sessão final.

Houve grande preocupação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento com propostas de corte de emissões de gases de efeito estufa, conhecidas como mitigação. Autoridades disseram que a linguagem apresentada pelo Egito retrocedeu em alguns dos compromissos assumidos em Glasgow com o objetivo de manter viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius desde os tempos pré-industriais. O mundo já aqueceu 1,1 graus Celsius desde meados do século XIX.

Parte da conversa egípcia sobre mitigação aparentemente voltou ao acordo de Paris de 2015, que ocorreu antes que os cientistas soubessem o quão crucial era o limite de 1,5 grau e mencionou fortemente uma meta mais fraca de 2 graus Celsius, e é por isso que cientistas e europeus estão com medo de voltar atrás, disse o cientista climático Maarten van Aalst, do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

O ministro do Meio Ambiente da Irlanda, Eamon Ryan, disse: “Precisamos chegar a um acordo sobre 1,5 graus. Precisamos de uma redação forte sobre mitigação e é isso que vamos promover”.

Ainda assim, a atenção se concentrou no fundo de compensação, que também foi chamado de questão de justiça.

“Há um acordo sobre perdas e danos”, disse o ministro do Meio Ambiente das Maldivas, Aminath Shauna, após uma reunião com outras delegações. “Isso significa que, para países como o nosso, teremos o mosaico de soluções que defendemos.”

O ministro do Clima da Nova Zelândia, James Shaw, disse que tanto os países pobres que receberiam o dinheiro quanto os ricos que o dariam estão de acordo com o acordo proposto.

É um reflexo do que pode ser feito quando as nações mais pobres permanecem unidas, disse Alex Scott, especialista em diplomacia climática do think tank E3G.

“Acho que é ótimo ter governos se unindo para realmente resolver pelo menos o primeiro passo de … como lidar com a questão de perdas e danos”, disse Scott. Mas, como todos os financeiros climáticos, uma coisa é criar um fundo, outra coisa é fazer o dinheiro entrar e sair, ela disse. O mundo desenvolvido ainda não cumpriu sua promessa de 2009 de gastar US$ 100 bilhões por ano em outras ajudas climáticas, como o desenvolvimento de energia verde e a adaptação às mudanças do clima em países mais pobres.

