Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

As ruas de Doha foram tomadas por batucadas, perucas e fantasias. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Copa do Mundo do Qatar cada vez mais tem gerado memes e suspeitas de coisas estranhas que vem acontecendo por lá. Além das diversas reclamações sobre violações de direitos humanos, além de declarações de boicotes e do ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, que foi um erro escolher o país em 2010, agora criou-se a polêmica de que o governo do país estaria contratando gente para se passar por torcedores e encher as ruas. E os que mais geraram desconfiança foram os supostos brasileiros e argentinos, com biotipos bem diferentes do que pode ser encontrado por aqui.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, em especial pelo Tik Tok, um desfile de argentinos por exemplo gerou muita desconfiança dos usuários da rede social. Tudo porque a maioria dos supostos argentinos que já estão no Qatar à espera do Mundial se parecem muito mais com árabes do que com os hermanos. Os vídeos com esses supostos torcedores podem ser vistos na conta Qatar Living, que tem mais de 400 mil seguidores, e mostraria que já tem gente se animando para o Mundial por lá.

A verdade é que o que pode gerar desconfiança também foi a presença maciça de argentinos e brasileiros, além de torcedores da Inglaterra e outras nações no Qatar, uma vez que os números para viajar ao país e acompanhar a Copa são considerados estratosféricos. Para as torcidas de todo mundo, é a Copa mais cara a se viajar.

As ruas de Doha foram tomadas por batucadas, perucas e fantasias, algo que é considerado até incomum na maioria das Copas, antes do início. Sem contar, outro fato apontado por seguidores, é que praticamente nenhum torcedor utilizava uniforme oficial de sua respectiva seleção e apenas carregavam as cores das bandeiras dos países.

A suspeita levantada é que o governo do Qatar, para mostrar que a Copa foi abraçada pelos fiéis, teria pago para pessoas desfilarem pela rua se mostrando torcedores. Além de Brasil e Argentina, torcedores falsos da Espanha também foram vistos em todos os cantos.

Se alguém vai conseguir provar, é praticamente impossível de cravar. Mas uma coisa é certa. Esta Copa será uma das mais polêmicas, senão a mais, de todos os tempos.

