Esporte Uruguai desembarca no Catar sem saber se poderá contar com Cavani e Ronald Araújo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Time do técnico Diego Alonso fará seis treinamentos antes de estrear no torneio. (Foto: Reprodução)

A seleção do Uruguai desembarcou, neste sábado (19), em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo. O time do técnico Diego Alonso vai realizar seis treinamentos até a estreia, prevista para quinta-feira (24), contra a Coreia do Sul, em duelo válido pelo Grupo H, que também reúne Portugal e Gana.

Dos 26 jogadores convocados, apenas o goleiro Sebastián Sosa não está com o grupo no Catar, liberado para acompanhar o enterro de sua mãe, morta na quinta-feira passada.

Alonso espera solucionar dois problemas até o primeiro jogo do Mundial. O experiente atacante Edinson Cavani convive com problemas no tornozelo direito, que o acompanharam durante boa parte da temporada disputada pelo Valência.

Outra dúvida do treinador uruguaio é com relação ao aproveitamento do zagueiro Ronald Araujo, que busca melhor condicionamento após ser submetido a uma cirurgia em um músculo da perna direita, em 28 de setembro.

Depois do jogo com a Coreia, o Uruguai volta a atuar na primeira fase do Mundial frente a Portugal, dia 28, e fecha sua participação na chave em 3 de dezembro, diante de Gana.

Torcedor fake

A Copa do Mundo do Qatar cada vez mais tem gerado memes e suspeitas de coisas estranhas que vem acontecendo por lá. Além das diversas reclamações sobre violações de direitos humanos, além de declarações de boicotes e do ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, que foi um erro escolher o país em 2010, agora criou-se a polêmica de que o governo do país estaria contratando gente para se passar por torcedores e encher as ruas. E os que mais geraram desconfiança foram os supostos brasileiros e argentinos, com biotipos bem diferentes do que pode ser encontrado por aqui.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, em especial pelo Tik Tok, um desfile de argentinos por exemplo gerou muita desconfiança dos usuários da rede social. Tudo porque a maioria dos supostos argentinos que já estão no Qatar à espera do Mundial se parecem muito mais com árabes do que com os hermanos. Os vídeos com esses supostos torcedores podem ser vistos na conta Qatar Living, que tem mais de 400 mil seguidores, e mostraria que já tem gente se animando para o Mundial por lá.

