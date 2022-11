Esporte Saiba quais foram os países que compraram mais ingressos para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Qataris foram quem mais adquiriram os bilhetes. (Foto: Repropdução)

Os qataris estão mesmo empolgados para a Copa do Mundo. Tanto que, mesmo com uma população estimada em 2,9 milhões de habitantes, eles compraram boa parte dos ingressos para o torneio. Dos bilhetes comercializados, até o último balanço divulgado pela Fifa, 947.046 bilhetes foram vendidos para moradores do país.

Em segundo lugar, bem atrás, aparecem os Estados Unidos. Os norte-americanos estarão em peso na Copa do Mundo. Por enquanto, segundo o balanço atual, 146.616 ingressos estão na mão dos americanos, com a Arábia Saudita colada. País vizinho do Qatar, os árabes também prometem apoiar muito sua seleção, que está no Grupo C ao lado de Argentina, México e Polônia, com 123.228 bilhetes.

Da Europa, o recordista de ingressos é a Inglaterra. Os ingleses, fanáticos por futebol, compraram 91.632 ingressos até o último balanço, enquanto os mexicanos aparecem logo em seguida, com 91.173 entradas adquiridas. Eliminados na repescagem e fora da Copa, os moradores dos Emirados Árabes também estarão presentes com força no Mundial. Eles adquiriram 66.127 ingressos até agora.

Mesmo em crise financeira, os argentinos estão se esforçando e, por enquanto, compraram 61.083 bilhetes, praticamente o dobro do Brasil. Com o dólar e o euro altíssimos, os brasileiros conseguiram comprar até agora apenas 39.546 ingressos.

Copa mais cara

Ir para essa Copa do Mundo não está fácil. Por isso, pela primeira vez, o número de brasileiros deverá ser reduzido. Um estudo feito pela empresa inglesa Keller Sports revelou que este Mundial está quase 40% mais caro do que foram os ingressos na Rússia em 2018. Isso só falando de ingressos.

Quando o assunto é hospedagem e passagens aéreas , o custo médio praticamente triplica. As empresas que costumam fazer esses trajeto são as mais caras de todo o planeta. Hotéis na região, mesmo assim, estão todos esgotados, mesmo com diárias que podem custar até R$ 20 mil.

“A Copa do Mundo no Catar já é considerada a mais cara de todos os tempos. A construção de seis novos estádios e a reforma completa de outras duas arenas no país teriam custado cerca de 3 bilhões de dólares”, diz o estudo.

Veja os dez países que mais compraram ingressos:

– Catar: 947.460;

– EUA: 146.616;

– Arábia Saudita: 123.228;

– Inglaterra: 91.632;

– México: 91.173;

– Emirados Árabes: 66.127;

– Argentina: 61.083;

– França: 42.287;

– Brasil: 39.546;

– Alemanha: 38.117.

