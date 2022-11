Esporte Seleção da Holanda vai leiloar camisas usadas na Copa do Mundo e doar valor arrecadado para trabalhadores imigrantes

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Federação de Futebol da Holanda critica as condições de trabalho e os tratamentos dos direitos humanos no Qatar. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Holanda vai leiloar as camisas utilizadas da seleção durante a Copa do Mundo para apoiar os trabalhadores migrantes no Qatar. A Federação de Futebol da Holanda (KNVB) informou que consultou os jogadores e decidiu que os lucros serão para melhorar a situação dos trabalhadores.

“Não passou despercebido a ninguém que facilitar o torneio tem tido um enorme impacto sobre os trabalhadores migrantes no Catar. Eles têm trabalhado em estádios, infraestrutura e hospedagem em condições muito difíceis. Lembraremos disso durante todas as nossas atividades lá. Está claro para todos que essas condições realmente precisam melhorar”, disse Van Djik.

“Esperamos que nossa presença contribua para as mudanças em andamento. Muito já foi feito das salas de reuniões para melhorar a situação dos trabalhadores migrantes. Mas nós também queremos dar uma contribuição concreta a partir do vestiário”, acrescentou o zagueiro.

A federação critica as condições de trabalho e os tratamentos dos direitos humanos no Qatar, em que os trabalhadores migrantes e estrangeiros compões a maioria da população, o tema tem sido debatido com frequência pelo mundo. A ONG Human Rights Watch (HRW) voltou a responsabilizar a Fifa por uma Copa do Mundo “manchada por abusos” no início desta semana.

Na última semana, a seleção holandesa promoveu um encontro com trabalhadores migrantes após treino em Qatar para falar sobre os problemas com os direitos humanos e também jogaram bola.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte