Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

A estreia da seleção marroquina acontece no dia 23. (Foto: Reprodução)

Confira um pouco sobre a seleção do Marrocos, que disputa sua sexta Copa do Mundo e conta com jogadores conhecidos mundialmente, como Hakimi, do PSG, e Ziyech, do Chelsea.

Atualmente ocupando a 22ª colocação no ranking da Fifa, desta vez a equipe africana não quer ser apenas coadjuvante e aposta numa equipe estrelada, repleta de jogadores que já é bem conhecida daqueles que acompanham o futebol internacional.

Na lista dos 26 convocados do técnico Walid Regragui, os principais nomes são dos laterais Achraf Hakimi, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, e Noussair Mazraoui, do Bayern de Munique, além do atacante Hakim Ziyech, do Chelsea.

Além deles, vale ficar de olho no goleiro Yassine Bounou, do Sevilha,e no zagueiro Nayef Aguerd, que atua no West Ham.

A estreia da seleção marroquina acontece no dia 23, contra os atuais vice-campeões, a Croácia. Depois, os africanos farão jogos contra a Bélgica e Canadá nesta primeira fase do mundial.

A melhor participação marroquina em uma Copa foi em 1986, quando liderou seu grupo – que tinha ainda Inglaterra, Polônia e Portugal – e caiu nas oitavas de final, perdendo apenas por 1 a 0 para a Alemanha, que sairia daquele Mundial como vice-campeã.

