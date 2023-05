Acontece Desenvolvimento hidroviário será tema de evento promovido pela Famurs e Hidrovias RS

19 de maio de 2023

O encontro tem como objetivo estimular e promover o desenvolvimento de territórios hidroviários produtivos. Foto: Ascom Portos RS Foto: Ascom Portos RS

Buscando estimular e promover o desenvolvimento de territórios hidroviários produtivos e, consequentemente, potencializar as múltiplas atividades econômicas e de lazer do estado, a Famurs, em parceria com a Hidrovias RS, vai promover o IV Encontro dos Municípios Hidroviários do RS. O evento será realizado na próxima segunda-feira (22), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa gaúcha.

Além de discutir as visões sobre o modal de transporte e as políticas de desenvolvimento no Rio Grande do Sul, o fórum contará com uma palestra especial do economista, navegador, empresário e escritor Amyr Klink. Ele vai abordar as potencialidades das hidrovias interiores estaduais.

O encontro ainda vai trazer aspectos sobre a flexibilização dos processos necessários para a implementação de empreendimentos em terrenos fluviais; a política de desenvolvimento das hidrovias interiores e o Projeto de Lei dos Rios, além de debater sobre a política pública para o desenvolvimento econômico dos municípios gaúchos.

Na oportunidade, os participantes terão detalhes da experiência do município de General Câmara, com a apresentação do case do Parque Logístico Hidroviário General Câmara, e será criada a Comissão de Municípios Hidroviários da Famurs.

As inscrições para o evento são gratuitas e estão disponíveis, junto à programação completa, em bit.ly/IVEncontroHidrovias.

