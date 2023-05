Acontece Unicred participará da 28ª edição da Feira Hospitalar, em São Paulo

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Empresa reforçará estratégia de negócios do Unicred VISA Business, seguro de responsabilidade civil e crédito de equipamentos médicos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unicred, cooperativa financeira com mais de 30 anos no mercado, participa da 28ª edição da Feira Hospitalar, considerado o maior evento de saúde do mundo, que acontece entre os dias 23 a 26 de maio no São Paulo Expo, antigo Expo Imigrantes.

Em seu estande, a empresa irá reforçar a divulgação do cartão Unicred VISA Business e do seguro de responsabilidade civil, produto que propõe proteger o profissional da área médica de queixas judiciais durante o exercício da profissão.

“Além disso, daremos foco absoluto no crédito equipamento médico, um serviço nosso que, a partir de R$ 500 mil até R$ 5 milhões, apoia tanto o pequeno quanto o grande consultório na aquisição de maquinários e utensílios médicos. Tudo isso com taxas muito competitivas, graças ao formato de cooperativismo de crédito que trabalhamos”, explica Vladimir Duarte, diretor-executivo da Unicred do Brasil.

