Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

O propósito da viagem foi conhecer a atuação das cooperativas no país e as principais tendências mundiais para o setor. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O movimento da cooperação tem ganhado cada vez mais espaço mundialmente e vem se especializando e seguindo as tendências do mercado financeiro global. Compreender como isso é praticado em outros países é fundamental para o desenvolvimento de um Sistema mais sólido e unificado. Tendo isso em vista, a Cresol promoveu, de 6 a 12 de maio, um intercâmbio para a Holanda, com algumas visitas na Bélgica, no qual participaram dirigentes do Sistema Cresol Sicoper.

Com foco em gestão de pessoas e governança, a comitiva participou de um curso na Escola de Negócios de Nyenrode, onde puderam conhecer o cenário atual do cooperativismo na Holanda e as tendências mundiais para ambos os temas. Além de promover uma reflexão sobre a atuação da Cresol voltada a esses assuntos.

A experiência do intercâmbio, para o diretor executivo da Central Cresol Sicoper, Jonas Klein, traz muitas ideias novas e abre possibilidades para o crescimento do Sistema. “Nesta semana de socialização de informações podemos compreender melhor como está o cenário do cooperativismo na Holanda e também nos mostrou as tendências de desenvolvimento do nosso ramo. Voltamos convictos de que precisamos estar cada vez mais unificados no nosso sistema e, principalmente, focar na qualificação dos nossos profissionais”, comenta Klein.

Além do curso a equipe da Cresol pode conhecer espaços culturais da região, como o Museu Nacional Rijksmuseum, o Parque Keukenhof, a feira Albert Cuyp Market, o Museu de Biesbosch, e empreendimentos como a Royal Flora Holanda, Heineken, queijaria e produtor leiteiro e agências da cooperativa KBC.

O presidente da Central Cresol Sicoper, José Silva, salienta a importância de levar os dirigentes para terem essa nova experiência. “O intercâmbio é fundamental para conhecer outras realidades, além disso, no curso podemos trabalhar dois temas pertinentes ao nosso sistema que é a Gestão de Pessoas e a Governança, avaliando nossa atuação e as tendências em que o mundo tem se moldado”, afirma Silva.

Vivenciar as diferenças, para o presidente da Cresol Centro Sul RS/MS, Carlos Vando Cupercini, ajudou a compreender melhor o setor em cada país e permitiu avaliar as oportunidades para o Sistema. “Os cases dos bancos e cooperativas nos demonstraram que a organização e governança se fazem a frente fundamental para que a gente consiga ter êxito dentro da cooperativa. E ter a grandeza do momento certo quando necessário, fortalecer nossa unificação para o crescimento do Sistema, além de outros pontos importantes para nosso desenvolvimento”.

A troca de experiências foi o ponto principal do intercâmbio e buscou demonstrar o quanto a colaboração entre diferentes entidades e pessoas permite o compartilhamento de boas práticas, conhecimentos e estratégias. Contribuindo, assim, para o crescimento e o aprimoramento das Cooperativas.

Para a presidente da Cresol Centro Serra, Margareth de Fatima Gaertner Bastos, essa foi uma oportunidade de buscar conhecimento, vivenciar novas experiências e aprender. “Os casos de sucesso acompanhados foram inspiradores e ressaltam a importância de manter a essência e os valores cooperativos, pois são eles que sustentam e fortalecem a cooperação em sua forma mais eficaz. Além disso, acredito firmemente que as cooperativas têm um papel fundamental na construção de um futuro mais justo e sustentável, e estou comprometida em aplicar o conhecimento adquirido para agregar ainda mais valor à nossa cooperativa”.

