Acontece Fórum Setorial: Senac analisa tendências de mercado para compartilhar resultados com o setor produtivo e a sociedade

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

O Fórum Setorial Gestão e Negócios 2023 contempla as áreas de Administração, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Comercial, Finanças e Contabilidade. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O que o mercado espera do profissional do setor do comércio de bens, serviços e turismo nos próximos anos? Para responder esta pergunta e atender às demandas do mundo do trabalho, o Senac promove, desde 2014, os Fóruns Setoriais, instâncias consultivas e dialógicas integradas por profissionais do setor produtivo, organizações de classe, alunos, egressos e profissionais da educação.

O Fórum Setorial Gestão e Negócios 2023 é o primeiro a ser promovido este ano pelo Departamento Nacional do Senac e contempla as áreas de Administração, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Comercial, Finanças e Contabilidade. A partir de 24 de maio, o Senac promove três encontros virtuais com diferentes stakeholders para debater contextos profissionais, identificar tendências, promover o diálogo e propor soluções educacionais em sintonia com as demandas do mundo do trabalho.

Baseado em uma metodologia de escuta inovadora, o Fórum Setorial oferece uma visão sistêmica de diferentes áreas produtivas e suas respectivas ocupações, pautadas nas demandas atuais e futuras. Também proporciona uma reflexão ampla sobre as tendências e inovações do mercado, evidenciando os possíveis impactos nas ocupações e nas competências profissionais e, consequentemente, na formação dos futuros trabalhadores.

Participantes têm acesso antecipado aos resultados

As organizações colaboradoras terão acesso, em primeira mão, aos resultados desse trabalho: um panorama do mercado profissional, um mapeamento dos perfis mais demandados e um estudo que apresenta as principais tendências e inovações para as áreas contempladas.

Programação do Fórum Setorial de Gestão de Negócios 2023:

24/5 – 9h às 12h / 15h às 17h

Cenários, Tendências, Inovação e Empreendedorismo

6/6 – 9h às 12h / 15h às 17h

Administração, Logística e Recursos Humanos

21/6 – 9h às 12h / 15h às 17h

Marketing, Comercial, Finanças e Contabilidade

Mais informações e inscrições em: https://forumsetorial.senac.br

