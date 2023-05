Acontece Savarauto inaugura nova loja da Mercedes-Benz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

A nova unidade localiza-se na rua Edu Chaves, 223, perto do aeroporto Salgado Filho Foto: Leonardo Wilhelm/Divulgação A nova unidade localiza-se na rua Edu Chaves, 223, perto do aeroporto Salgado Filho. (Foto: Leonardo Wilhelm/Divulgação) Foto: Leonardo Wilhelm/Divulgação

Um ambiente inovador, luxuoso e humanizado espera pelos gaúchos na nova loja da Savarauto Mercedes-Benz, em Porto Alegre. Após 24 anos de atividades na avenida Nilo Peçanha, a unidade passou a funcionar, a partir do dia , na rua Edu Chaves, 223, perto do aeroporto Salgado Filho.

A nova loja MAR20X, é a 16ª do País no conceito de experiência ao cliente proposto globalmente pela montadora alemã. “Para proporcionar uma experiência mais humanizada e personalizada ao nosso cliente, foi necessário buscar um espaço adequado ao projeto MAR20X, proposto pela Mercedes-Benz. Escolhemos o novo local, no bairro São João, pela convergência com o segmento automotivo de Porto Alegre. É um ponto em que já estão outras lojas do setor e é uma área de forte circulação para entrada e saída da capital”, explica o gerente geral da Savarauto Mercedes-Benz, Elizeu Pereira.

A nova loja conta com uma árvore digital que interliga todos os concessionários do Brasil que já implantaram o conceito MAR20X. O sistema proporciona a exibição dos diferentes modelos dos automóveis Mercedes-Benz em telas de 5 m x 1,5 m, deixando o cliente diante dos veículos sem sair de confortáveis salas privativas.

Inovação e tecnologia

Segundo a gestora de qualidade da Savarauto Mercedes-Benz, Jéssica Schmitz, o atendimento humanizado é um ponto-chave na nova loja. “Os clientes são recebidos na entrada pela hostess, sem contato direto com vendedores. Após, para o atendimento de venda e negociação, os clientes são conduzidos para uma sala privativa e interativa, onde acontece o atendimento personalizado”, detalha.

O prédio de dois andares possui 3.000 metros quadrados. No térreo, o showroom automóveis expostos, sendo o modelo destaque posicionado em um palco e acompanhado de telão com informações sobre este veículo. A nova Savarauto Mercedes-Benz conta, além das duas salas privativas de negociação, com mais duas públicas, back office com a equipe de vendas e pós-vendas, além da oficina com 11 elevadores de veículos no segundo piso.

Para a arquiteta responsável pela execução do projeto, Cynthia Garcia, da BG Arquitetura, o sólido relacionamento com a concessionária contribui para o resultado final. “Com a experiência de 25 anos atendendo a Savarauto Mercedes-Benz no Rio Grande do Sul, o maior desafio está sendo compatibilizar as propostas do padrão internacional, batizado de MAR20X, com a estrutura do prédio encontrado pela concessionária e atender às novas demandas do padrão global”, comenta.

Test drive sensorial dentro da loja

Os amantes de velocidade irão se apaixonar pelo AMG Performance Center, um corner ambientado na mesma proposta do modelo AMG da Mercedes-Benz. Os conhecidos motores esportivos de alto desempenho ão um test drive sensorial no interior da loja. Piso no design de pista de corrida, som de ronco do motor, aromas e luzes levam o cliente a uma experiência inédita em uma concessionária automotiva.

Esta é a loja no padrão internacional da montadora feita pela Savarauto no Rio Grande do Sul. A primeira foi a unidade de Caxias do Sul, em 2019, em um projeto de edição anterior da Mercedes-Benz, o MAR2020. Em fevereiro deste ano, a Savarauto já havia inaugurado também na mesma rua uma loja multimarcas para seminovos no bairro São João.

Funcionamento na Nilo Peçanha suspenso

A concessionária alerta os clientes que tradicionalmente se deslocam à avenida Nilo Peçanha, no bairro Bela Vista, sobre a mudança total das atividades para o novo endereço desde o dia 15.

