Acontece Comemorando 92 anos, Simers reforça missão e compromisso com a categoria médica gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em seu discurso, o presidente Marcos Rovinski destacou o papel do Sindicato na defesa do médico e da profissão. Foto: Marcos Nagelstein/Prewiew Comemoração de 92 Anos do Sindicato Médico do RS (SIMERS), ocorrido no Hotel Deville em Porto Alegre/RS. FOTO: Marcos Nagelstein/ Agência Preview Foto: Marcos Nagelstein/Prewiew

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) celebrou neste sábado (20) os seus 92 anos de existência. Para marcar a data magna, a entidade, presidida pelo médico endocrinologista Marcos Rovinski e composta por quase uma centena de diretores, conselheiros, delegados e representantes, comemorou seu novo ciclo com um jantar no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre, que contou com a presença de diversas autoridades políticas e da comunidade médica.

Em seu discurso, Rovinski reforçou o papel do Simers na defesa do médico e da profissão. “Ainda convivemos com precariedades em equipamentos de saúde, recursos humanos e em sistemas de gestão falhos, com contratos precarizados. Essa é uma das nossas principais bandeiras: a valorização do médico. A defesa do ato médico, melhores condições de trabalho, o respeito e o reconhecimento dos profissionais estão na base da nossa história”, disse.

Representando o Senado Federal, compareceu o senador por Roraima Hiran Gonçalves (PP/RR), que é médico de formação e defensor das causas médicas e da categoria. “O Simers é, para o Brasil, um exemplo de representatividade da comunidade médica. Seu sucesso é, sem dúvida, por defender e proteger o médico e a profissão como um todo. Tenho muito orgulho desse sindicato e de sua história de lutas e conquistas”, afirmou o político.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/comemorando-92-anos-simers-reforca-missao-e-compromisso-com-a-categoria-medica-gaucha/

Comemorando 92 anos, Simers reforça missão e compromisso com a categoria médica gaúcha

2023-05-22